Инстасамка заявила, ради чего делала татуировки
Инстасамка призналась, что набивала татуировки ради хайпа
Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, призналась, что первые татуировки появились у неё не из любви к боди-арту, а ради привлечения внимания. Об этом сообщает XO NEWS.
По словам исполнительницы, свой первый рисунок на теле она сделала в 14 лет, когда была трудным подростком и хотела выделиться.
Позже, как призналась певица, она продолжила набивать татуировки уже осознанно — исключительно ради хайпа и обсуждений в интернете.
«Я делала это для того, чтобы обо мне писали в СМИ и социальных сетях», — рассказала Инстасамка.Артистка отметила, что многие её поступки в тот период были направлены именно на то, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.