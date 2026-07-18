Инстасамка заявила, ради чего делала татуировки

18 июля 2026, 12:33

Инстасамка призналась, что набивала татуировки ради хайпа

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, призналась, что первые татуировки появились у неё не из любви к боди-арту, а ради привлечения внимания. Об этом сообщает XO NEWS.





По словам исполнительницы, свой первый рисунок на теле она сделала в 14 лет, когда была трудным подростком и хотела выделиться.



Позже, как призналась певица, она продолжила набивать татуировки уже осознанно — исключительно ради хайпа и обсуждений в интернете.





«Я делала это для того, чтобы обо мне писали в СМИ и социальных сетях», — рассказала Инстасамка.