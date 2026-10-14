«Должна решить эту ситуацию»: Люся Чеботина высказалась о скандале с Любовью Успенской

14 октября 2026, 21:43

Люся Чеботина призвала Любовь Успенскую разобраться с отменой концерта

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Люся Чеботина прокомментировала новый скандал вокруг Любови Успенской. Поводом стали заявления стилиста Алима Сакалова, который публично сообщил о прекращении сотрудничества с певицей и обвинил её в неподобающем отношении к сотрудникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».