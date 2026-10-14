«Должна решить эту ситуацию»: Люся Чеботина высказалась о скандале с Любовью Успенской
Люся Чеботина прокомментировала новый скандал вокруг Любови Успенской. Поводом стали заявления стилиста Алима Сакалова, который публично сообщил о прекращении сотрудничества с певицей и обвинил её в неподобающем отношении к сотрудникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам стилиста, Успенская якобы унижала и оскорбляла членов команды, а во время поездки в Саратов оставила их и улетела самостоятельно. Кроме того, концерт артистки, как утверждается, отменили в последний момент, не предупредив зрителей заранее.
На музыкальной премии «Виктория» Чеботина заявила, что ответственность за организационные вопросы лежит в том числе на директоре артистки. Она отметила, что в её собственной команде каждый сотрудник отвечает за свою часть работы, а в случае отмены рейса она не стала бы улетать, оставив коллег.
Люся также подчеркнула, что Успенской необходимо проявить уважение к поклонникам и разобраться с ситуацией, в том числе решить вопрос с возвратом денег за билеты. При этом обвинения в адрес певицы пока остаются заявлениями её бывшего стилиста.
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