Спутников Navai отпустили после ареста в Казахстане: новые подробности задержания
Двоих спутников рэпера Navai отпустили после задержания в Казахстане. Об этом сообщает Mash. По данным издания, на свободу вышли концертный директор артиста Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, на которого был оформлен договор аренды автомобиля.
За рулем машины находился сам Navai. Всех троих остановили на контрольно-пропускном пункте «Кордай» в Жамбылской области. По информации издания, во время проверки у музыканта обнаружили наркотические вещества.
На данный момент под стражей остается только Navai. Подробности дела и дальнейшие решения правоохранительных органов пока требуют уточнения.
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