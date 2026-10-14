Спутников Navai отпустили после ареста в Казахстане: новые подробности задержания

14 октября 2026, 20:41

Navai оставили под стражей в Казахстане, а двух его спутников отпустили

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Двоих спутников рэпера Navai отпустили после задержания в Казахстане. Об этом сообщает Mash. По данным издания, на свободу вышли концертный директор артиста Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, на которого был оформлен договор аренды автомобиля.