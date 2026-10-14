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Спутников Navai отпустили после ареста в Казахстане: новые подробности задержания

Navai оставили под стражей в Казахстане, а двух его спутников отпустили
Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Двоих спутников рэпера Navai отпустили после задержания в Казахстане. Об этом сообщает Mash. По данным издания, на свободу вышли концертный директор артиста Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, на которого был оформлен договор аренды автомобиля.



За рулем машины находился сам Navai. Всех троих остановили на контрольно-пропускном пункте «Кордай» в Жамбылской области. По информации издания, во время проверки у музыканта обнаружили наркотические вещества.

На данный момент под стражей остается только Navai. Подробности дела и дальнейшие решения правоохранительных органов пока требуют уточнения.

Софья Метелева

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