«Ничего не знаю»: певица MONA прокомментировала задержание Navai в Казахстане

14 октября 2026, 20:53

MONA не знала о задержании близкого друга Navai и отказалась обсуждать ситуацию

MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA прокомментировала Super новости о задержании рэпера Navai в Казахстане.





Артистка призналась, что ничего не знала о произошедшем, и отказалась давать оценку ситуации, подробности которой ей неизвестны.





«Ничего не знаю вообще, где такая информация? Комментариев не буду давать, естественно, по этому поводу, потому что не знаю, о чём речь идёт», — заявила певица.