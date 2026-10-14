«Ничего не знаю»: певица MONA прокомментировала задержание Navai в Казахстане
MONA не знала о задержании близкого друга Navai и отказалась обсуждать ситуацию
Певица MONA прокомментировала Super новости о задержании рэпера Navai в Казахстане.
Артистка призналась, что ничего не знала о произошедшем, и отказалась давать оценку ситуации, подробности которой ей неизвестны.
«Ничего не знаю вообще, где такая информация? Комментариев не буду давать, естественно, по этому поводу, потому что не знаю, о чём речь идёт», — заявила певица.Напомним, Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, задержали 13 октября на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. По данным казахстанских правоохранителей, в автомобиле музыканта обнаружили запрещённые вещества. В республике возбудили дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических веществ.
Находку обнаружила служебная собака в кармане водительского сиденья. Помимо рэпера, в автомобиле находились ещё три человека, включая водителя. Всех передали полиции, а сам артист, по имеющейся информации, находится в изоляторе.
На фоне произошедшего также обратили внимание на то, что в соцсетях концертного директора Navai сообщение об отмене концерта появилось ещё до распространения новостей о задержании.