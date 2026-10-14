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«Ничего не знаю»: певица MONA прокомментировала задержание Navai в Казахстане

MONA не знала о задержании близкого друга Navai и отказалась обсуждать ситуацию
MONA (Фото: Instagram* / @mona.chka)

Певица MONA прокомментировала Super новости о задержании рэпера Navai в Казахстане.



Артистка призналась, что ничего не знала о произошедшем, и отказалась давать оценку ситуации, подробности которой ей неизвестны.

«Ничего не знаю вообще, где такая информация? Комментариев не буду давать, естественно, по этому поводу, потому что не знаю, о чём речь идёт», — заявила певица.
Напомним, Navai, настоящее имя которого Наваи Бакиров, задержали 13 октября на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. По данным казахстанских правоохранителей, в автомобиле музыканта обнаружили запрещённые вещества. В республике возбудили дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических веществ.

Находку обнаружила служебная собака в кармане водительского сиденья. Помимо рэпера, в автомобиле находились ещё три человека, включая водителя. Всех передали полиции, а сам артист, по имеющейся информации, находится в изоляторе.

На фоне произошедшего также обратили внимание на то, что в соцсетях концертного директора Navai сообщение об отмене концерта появилось ещё до распространения новостей о задержании.
Софья Метелева

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