«Бог-то не фраер»: сестра певца Эмина резко высказалась о ситуации с Лерчек

16 апреля 2026, 14:06

Сестра певца Эмина Агаларова раскритиковала защиту Лерчек

Эмин Агаларов (Фото: Instagram* / @eminofficial)

Сестра певца Эмина Агаларова, Сабина, жёстко высказалась о ситуации вокруг блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и её бывшего супруга Артёма Чекалина. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По мнению Сабины, вокруг истории раздувается излишняя шумиха, а сами фигуранты должны нести ответственность за свои поступки. Она подчеркнула, что выполнение финансовых обязательств не отменяет правовых последствий.



В своём эмоциональном комментарии Агаларова также раскритиковала поведение Чекалиной в прошлом, заявив, что попытки «обмануть обстоятельства» не освобождают от жизненных испытаний.





«То есть женщина после первых следственных дел поперлась на телешоу и совратила там женатого Натана — это ок! Дальше методом ЭКО от тренера по танцам с какой-то там попытки попыталась обмануть Вселенную и сделала себе спасительного малыша. Но Бог-то не фраер. Если он подготовил определенные испытания, их надо проходить, а не продолжать обманывать Вселенную! Поэтому остановитесь в своей агонии спасти отца семейства от ответственности! Наворотили товарищи и отвечают по букве закона. Выплатили все? Молодцы! Но где написано, что это снимает с них ответственность?» — заявила она.