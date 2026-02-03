«Должно было случиться всё»: Аврора Киба встревожила подписчиков снимками с капельницей

03 февраля 2026, 15:18

Аврора Киба показала капельницу на фоне расставания с Григорием Лепсом

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Аврора Киба обеспокоила подписчиков в Telegram публикацией фотографий с капельницей. Об этом сообщает Super.





Девушка подписала пост словами о том, что в этом году перед днём рождения должно было случиться «просто всё», не уточняя, что именно случилось с её здоровьем.



Напомним, около недели назад стало известно о расставании Кибы с Григорием Лепсом во время их совместного отпуска в Таиланде. Позднее девушка прокомментировала разрыв.





«Много всего доброго, тёплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путём дальше», — написала она.