Певица MIA BOYKA отдыхает на Бали за полмиллиона рублей в неделю

MIA BOYKA поселилась на вилле за 100 тысяч рублей в сутки
MIA BOYKA (Фото: Instagram* / @miaboyka)

MIA BOYKA решила устроить себе по-настоящему роскошный отдых и выбрала виллу на Бали стоимостью 104 тысячи рублей за одну ночь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Если остаться там хотя бы на неделю, сумма за проживание легко переваливает за полмиллиона.

Курорт расположен в престижном районе Нуса-Дуа — с видом на Индийский океан, собственным пляжем, спа-зоной и полным набором удовольствий для тех, кто любит жить на широкую ногу. Певица остановилась на вилле с личным бассейном и панорамными видами на джунгли.

В соцсетях Мия уже делится атмосферой отдыха: звезда показала не только интерьер и природу, но и неожиданную «гостью» — милую соседку, которая заглянула к ней в гости.

