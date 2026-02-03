Одно фото с Билли Айлиш — и слухи о разводе Биберов вспыхнули снова
В Сети вновь заговорили о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер. По мнению комментаторов, их союз, который уже называют «фейковым» и насчитывает восьмой год, так и не стал убедительным — даже появление общего ребёнка не заставило скептиков замолчать. Об этом сообщает Super.
Недавно супруги вместе появились на красной дорожке «Грэмми», и поклонники было решили, что слухам о разладе пришёл конец. Однако всё изменилось после афтепати, где Джастина заметили в компании Билли Айлиш. Совместные фото вызвали бурное обсуждение: пользователи уверены, что рядом с певицей Бибер выглядел куда более расслабленным и счастливым, чем рядом с женой.
В комментариях тут же начали сравнивать эмоции артиста и делать выводы о напряжении в семье. Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что Джастин просто привык держать «poker face» на публике, особенно когда рядом супруга.
