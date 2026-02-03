Одно фото с Билли Айлиш — и слухи о разводе Биберов вспыхнули снова

03 февраля 2026, 14:33

Фанаты уверены, что с Билли Айлиш Джастин Бибер счастливее, чем с женой Хейли

Джастин и Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

В Сети вновь заговорили о проблемах в браке Джастина и Хейли Бибер. По мнению комментаторов, их союз, который уже называют «фейковым» и насчитывает восьмой год, так и не стал убедительным — даже появление общего ребёнка не заставило скептиков замолчать. Об этом сообщает Super.