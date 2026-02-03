«Мне не нужна роль ради роли»: Бузова мечтает о большой драме в кино
Ольга Бузова, недавно дебютировавшая в кино в качестве главной героини комедии «Равиоли Оли», призналась, что не собирается останавливаться на лёгких жанрах и мечтает о серьёзной драматической роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, она готова соглашаться только на проекты с сильным сценарием и продуманной историей. Бузова подчеркнула, что не заинтересована в участии «для галочки» и не хочет тратить свой опыт, имя и статус на проходные роли. Для неё принципиально важно, чтобы будущая работа была по-настоящему глубокой и содержательной.
Также Ольга вспомнила личный момент, связанный с кинопробами: именно в тот период её близкая подруга Мария Погребняк стала мамой. Сына Марии Бузова впоследствии крестила, назвав это событие особенно трогательным.
