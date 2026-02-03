«Мне не нужна роль ради роли»: Бузова мечтает о большой драме в кино

03 февраля 2026, 13:14

Ольга Бузова заявила о желании сыграть драматическую роль

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова, недавно дебютировавшая в кино в качестве главной героини комедии «Равиоли Оли», призналась, что не собирается останавливаться на лёгких жанрах и мечтает о серьёзной драматической роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».