«Всё было по-другому»: Киркоров раскрыл правду об эпохе Пугачёвой
Киркоров спел хит Пугачёвой и вспомнил о «замечательных временах»
Филипп Киркоров поделился воспоминаниями, связанными с творчеством Аллы Пугачёвой, в ходе музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани. Слова певца приводит Super.ru.
На вопрос журналистов о песне, которая вызывает у него тёплые воспоминания, Киркоров исполнил фрагмент композиции Пугачёвой «Миллион алых роз». Артист упомянул о выступлении певицы в Юрмале, когда весь зал фестиваля подпевал ей.
«Замечательное выступление Аллы Пугачёвой в Юрмале, когда весь зал «Новой волны» пел вместе с ней, — такое тёплое воспоминание о замечательных временах, когда всё было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — рассказал Филипп.Напомним, что музыкальный фестиваль «Новая волна» проходит в Казани с 21 по 26 августа.
