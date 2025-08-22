«Всё было по-другому»: Киркоров раскрыл правду об эпохе Пугачёвой

22 августа 2025, 19:52

Киркоров спел хит Пугачёвой и вспомнил о «замечательных временах»

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров поделился воспоминаниями, связанными с творчеством Аллы Пугачёвой, в ходе музыкального фестиваля «Новая волна» в Казани. Слова певца приводит Super.ru.





На вопрос журналистов о песне, которая вызывает у него тёплые воспоминания, Киркоров исполнил фрагмент композиции Пугачёвой «Миллион алых роз». Артист упомянул о выступлении певицы в Юрмале, когда весь зал фестиваля подпевал ей.

«Замечательное выступление Аллы Пугачёвой в Юрмале, когда весь зал «Новой волны» пел вместе с ней, — такое тёплое воспоминание о замечательных временах, когда всё было немножко по-другому. Но сейчас не хуже», — рассказал Филипп.