Игорь Николаев жаждет встретиться с Валерием Леонтьевым после 40 лет разлуки

22 августа 2025, 18:57

Игорь Николаев надеется на встречу с коллегой юности

Игорь Николаев (Фото: Instagram* @igor_nikolaev_music)

Игорь Николаев стал специальным гостем финала игры «Много денег на Авторадио», который прошёл 21 августа. Певец исполнил свои известные хиты, включая «Выпьем за любовь» и «Старая мельница». Помимо этого, Николаев сделал неожиданное признание в эфире «Авторадио».





Игорь Николаев представил новую композицию «Благоверная», созданную в соавторстве с Игорем Крутым. Официальная премьера песни запланирована в рамках фестиваля «Новая волна» в Казани, где артист также выступит.



Николаев поделился ожиданием встречи с Валерием Леонтьевым, который, возможно, посетит мероприятие. Певец отметил их давнее творческое сотрудничество.

«Люблю Валеру. Я буду очень рад его обнять, поцеловать и увидеть в добром здравии. Всё-таки мы с ним достаточно много работали вместе в своё время. Он и песни мои пел, и целую концертную программу делал», — рассказал певец.