«Дом — это место власти»: Бьянка Цензори показала кухню из людей
Жена Канье Уэста поразила Сеул перформансом с «живой мебелью»
Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, представила публике в соцсетях новые грани своей творческой личности через серию перформансов в Сеуле.
Для выставки Bio Pop она создала концепцию несуществующей кухни, где мебелью стали люди. Между «живыми предметами» Бьянка неспешно передвигалась, имитируя домашнюю деятельность и демонстрируя необычную художественную интерпретацию повседневного пространства.
«Дом — это место власти. Она проявляется через предметы, ритуалы и тела. Мой перформанс делает её видимой», — объяснила Бьянка смысл своего проекта.Зрители и критики уже прозвали её работу игриво: «Сидела женщина, скучала» — намекая на знакомую бытовую сцену, когда муж возвращается с работы и спрашивает, чем занята была жена целый день.