«Дом — это место власти»: Бьянка Цензори показала кухню из людей

13 декабря 2025, 18:25

Жена Канье Уэста поразила Сеул перформансом с «живой мебелью»

Бьянка Цензори (Фото: Instagram* / @biancacensori)

Жена рэпера Канье Уэста, Бьянка Цензори, представила публике в соцсетях новые грани своей творческой личности через серию перформансов в Сеуле.





Для выставки Bio Pop она создала концепцию несуществующей кухни, где мебелью стали люди. Между «живыми предметами» Бьянка неспешно передвигалась, имитируя домашнюю деятельность и демонстрируя необычную художественную интерпретацию повседневного пространства.





«Дом — это место власти. Она проявляется через предметы, ритуалы и тела. Мой перформанс делает её видимой», — объяснила Бьянка смысл своего проекта.