После развода — с сыном на красной дорожке: Марк Богатырёв растрогал публику
Актёр Марк Богатырёв, известный по сериалу «Кухня», впервые за долгое время появился на светском мероприятии вместе со своим четырёхлетним сыном Данилом. Об этом сообщает Super.
Отец и сын посетили премьеру мультфильма «Три богатыря и свет клином», которая состоялась в московском кинотеатре «Художественный».
Совместный выход сразу привлёк внимание публики: Богатырёв крайне редко делится подробностями личной жизни и почти не показывает ребёнка на публике, предпочитая беречь семью от лишнего внимания.
Появление актёра с сыном совпало с непростыми переменами в его жизни. Накануне стало известно, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц официально расторгли брак. 11 декабря суд удовлетворил иск о разводе. Ни актёры, ни их представители на заседании не присутствовали — решение было принято без их участия.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России