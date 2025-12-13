Достижения.рф

После развода — с сыном на красной дорожке: Марк Богатырёв растрогал публику

Марк Богатырёв впервые показал четырёхлетнего сына на фоне развода с женой
Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Актёр Марк Богатырёв, известный по сериалу «Кухня», впервые за долгое время появился на светском мероприятии вместе со своим четырёхлетним сыном Данилом. Об этом сообщает Super.



Отец и сын посетили премьеру мультфильма «Три богатыря и свет клином», которая состоялась в московском кинотеатре «Художественный».

Совместный выход сразу привлёк внимание публики: Богатырёв крайне редко делится подробностями личной жизни и почти не показывает ребёнка на публике, предпочитая беречь семью от лишнего внимания.

Появление актёра с сыном совпало с непростыми переменами в его жизни. Накануне стало известно, что Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц официально расторгли брак. 11 декабря суд удовлетворил иск о разводе. Ни актёры, ни их представители на заседании не присутствовали — решение было принято без их участия.

Софья Метелева

