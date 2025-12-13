После развода — с сыном на красной дорожке: Марк Богатырёв растрогал публику

13 декабря 2025, 18:13

Марк Богатырёв впервые показал четырёхлетнего сына на фоне развода с женой

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Актёр Марк Богатырёв, известный по сериалу «Кухня», впервые за долгое время появился на светском мероприятии вместе со своим четырёхлетним сыном Данилом. Об этом сообщает Super.