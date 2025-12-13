«Работа и Ратик»: Решетова объяснила исчезновение из соцсетей
Анастасия Решетова ушла в офлайн ради сына и новых проектов
Анастасия Решетова объяснила подписчикам, почему в последние недели практически не появлялась в социальных сетях.
Модель призналась, что под конец года её график оказался максимально плотным: всё свободное время заняли работа и забота о сыне Ратмире.
«Работа и Ратик занимают весь эфир», — подчеркнула она.По словам Решетовой, сейчас она параллельно готовит сразу два масштабных проекта, старт которых намечен на 2026 год. Один из них будет связан с видеоконтентом, второй — с офлайн-форматом. Именно подготовка этих инициатив и семейные обязанности временно вытеснили соцсети из её жизни.
Модель добавила, что результаты проделанной работы поклонники увидят уже в следующем году.