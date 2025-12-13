«Работа и Ратик»: Решетова объяснила исчезновение из соцсетей

13 декабря 2025, 17:50

Анастасия Решетова ушла в офлайн ради сына и новых проектов

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова объяснила подписчикам, почему в последние недели практически не появлялась в социальных сетях.





Модель призналась, что под конец года её график оказался максимально плотным: всё свободное время заняли работа и забота о сыне Ратмире.





«Работа и Ратик занимают весь эфир», — подчеркнула она.