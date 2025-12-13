«Ничего нового»: Самбурская честно рассказала, как держит себя в форме
Настасья Самбурская решила в соцсетях без прикрас ответить на один из самых частых вопросов от подписчиков — как ей удаётся сохранять подтянутую фигуру.
По словам актрисы, многие ожидают услышать некий уникальный секрет или «волшебный метод», но реальность куда прозаичнее.
Звезда призналась, что никакого эксклюзива у неё нет: всё строится на дисциплине и привычках, проверенных временем. Регулярные тренировки и осознанное питание — вот и вся формула, которой она следует.
Самбурская подчеркнула, что не верит в чудо-средства и быстрые решения. Для неё главное — системный подход и постоянство, а не поиски лёгких путей. «Ничего нового», как говорит сама актриса, но именно это действительно работает.
