«Ничего нового»: Самбурская честно рассказала, как держит себя в форме

Настасья Самбурская развеяла мифы об «идеальной фигуре»
Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Настасья Самбурская решила в соцсетях без прикрас ответить на один из самых частых вопросов от подписчиков — как ей удаётся сохранять подтянутую фигуру.



По словам актрисы, многие ожидают услышать некий уникальный секрет или «волшебный метод», но реальность куда прозаичнее.

Звезда призналась, что никакого эксклюзива у неё нет: всё строится на дисциплине и привычках, проверенных временем. Регулярные тренировки и осознанное питание — вот и вся формула, которой она следует.

Самбурская подчеркнула, что не верит в чудо-средства и быстрые решения. Для неё главное — системный подход и постоянство, а не поиски лёгких путей. «Ничего нового», как говорит сама актриса, но именно это действительно работает.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

