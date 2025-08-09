Дом и дача: что еще оставил в наследство родственникам народный артист России Иван Краско

09 августа 2025, 16:53

Адвокат Жорин: родственники Ивана Краско могут получить его отчисления

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Народный артист России Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Наследникам предстоит делить имущество актёра: дачу под Петербургом и дом в посёлке Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области.