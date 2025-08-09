Дом и дача: что еще оставил в наследство родственникам народный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Наследникам предстоит делить имущество актёра: дачу под Петербургом и дом в посёлке Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области.
По словам адвоката Сергея Жорина в интервью Woman.ru, родственники также могут рассчитывать на авторские отчисления от книг Краско и гонорары за фильмы. Юрист пояснил, что если завещания не было, то наследство перейдёт к наследникам первой очереди — детям — и будет делиться между ними поровну.
При этом возможные внебрачные дети актёра также имеют право на наследство, но для этого им придётся в судебном порядке подтвердить отцовство — простые заявления этого не заменят.
У Краско официально было четыре брака, у него пятеро детей, однако в 2006 году умер сын Андрей, рождённый в браке с учительницей Кирой Петровой. В последние годы оказывала заботу артисту его третья жена Наталья Вяль, хотя они уже давно развелись. Ранее появлялись слухи о внебрачных детях и о том, что Краско мог оставить имущество своей молодой помощнице Дарье Пашковой; сама Пашкова эти слухи отрицала.
По предварительным данным, актёр умер в больнице в 94 года; причиной смерти называли онкологическое заболевание — опухоль в области желудка, а также отмечали перенесённый инсульт.
