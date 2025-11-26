Дом из «Операции Ы» в Свиблово могут снести в рамках реновации
В московском районе Свиблово под программу реновации попала пятиэтажка, ставшая местом съёмок культовой комедии Леонида Гайдая «Операция Ы». Именно у этого дома на улице Седова герой Александра Демьяненко — Шурик — преследовал хулигана Федю.
Как сообщает Telegram-канал Mash, здание построили в начале 1960-х. Оно вместе с двором и соседними постройками стало фоном для нескольких знаковых эпизодов фильма. Сейчас повторить известные кадры практически невозможно: панораму перекрывает новый детский сад, а большинство нынешних жильцов узнали о «киношном прошлом» дома только после новостей о возможном сносе.
При этом часть местных жителей сомневается, что хрущёвку действительно демонтируют. По словам очевидцев, здание расположено прямо над линией метро, что может сильно усложнить и удорожить расселение и последующее строительство. Окончательное решение о судьбе дома пока не принято.
