В ноябре у россиян вырос интерес к товарам из сериала «Очень странные дела»

26 ноября 2025, 11:16

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Онлайн-спрос на товары по вселенной сериала «Очень странные дела» в ноябре увеличился на 95% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили аналитики CDEK Shopping, отметив, что рост напрямую связан с выходом первой части финального сезона. Четыре