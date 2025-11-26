В ноябре у россиян вырос интерес к товарам из сериала «Очень странные дела»
Онлайн-спрос на товары по вселенной сериала «Очень странные дела» в ноябре увеличился на 95% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили аналитики CDEK Shopping, отметив, что рост напрямую связан с выходом первой части финального сезона. Четыре
По информации сервиса, интерес зрителей заметно вырос сразу в нескольких категориях. Среди настольных игр и коллекционных фигурок продажи поднялись особенно ощутимо: Stranger Things: Attack Of The Mind Flayer показала рост в 73%, фигурки Funko POP! по героям сериала — на 65%, а набор LEGO BrickHeadz (Demogorgon & Eleven) подскочил более чем вдвое — на 114%.
Схожая динамика наблюдается и в сегменте модных коллабораций. Спрос на кроссовки Vans Hellfire Club увеличился на 88%, на модели Nike Air Tailwind — на 61%, а Nike Blazer Mid — на 63%. Одежда с тематическими принтами также стала заметно популярнее: футболки Hellfire Club и Hawkins High выросли на 129%, деним с патчами — на 84%.
Среди украшений лидируют шармы Pandora: Moveable Demogorgon (+52%) и светящийся Glow-in-the-dark Heart (+77%).
