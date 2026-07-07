Дом Кайли Дженнер в Холмби-Хиллз подешевел и снова выставлен на продажу

07 июля 2026, 21:49

Кайли Дженнер снизила цену на особняк в Лос-Анджелесе на 10 миллионов долларов

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер снизила стоимость своего особняка в Лос-Анджелесе на 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Realtor.com. Кайли Дженнер снизила стоимость своего особняка в Лос-Анджелесе на 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Realtor.com.