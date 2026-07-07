Дом Кайли Дженнер в Холмби-Хиллз подешевел и снова выставлен на продажу
Кайли Дженнер снизила стоимость своего особняка в Лос-Анджелесе на 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Realtor.com. Кайли Дженнер снизила стоимость своего особняка в Лос-Анджелесе на 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Realtor.com.
Речь идёт о доме в стиле брутализма, расположенном в престижном районе Холмби-Хиллз. Теперь недвижимость снова выставлена на рынок по цене около 40 миллионов долларов, тогда как ранее её стоимость превышала 50 миллионов.
Особняк площадью около 15 320 квадратных футов (примерно 1 423 квадратных метра) Кайли приобрела в 2020 году за 36,5 миллиона долларов. В доме предусмотрены семь спален, 9,5 ванных комнат, спортивные зоны, включая площадку для пиклбола и баскетбола, а также тренажёрный зал. Территория оборудована для максимальной приватности, в том числе высокими воротами.
Это не единственный объект недвижимости, который Дженнер выставляла на продажу. Её дом в Хидден-Хиллз, купленный в 2016 году за 12 миллионов долларов, также был переоценён и сейчас предлагается примерно за 18 миллионов. В нём находятся кинотеатр, игровая комната с баром, спа-зона и детский игровой домик.
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