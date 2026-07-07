«Никто никогда не содержал»: Анастасия Уколова рассказала о своих принципах в отношениях

07 июля 2026, 21:21

Анастасия Уколова призналась, что никогда не выбирала партнёра из-за денег

Анастасия Уколова (Фото: Instagram* / @anastasiyaa_ukolova)

Анастасия Уколова откровенно рассказала о своих взглядах на отношения и призналась, что для неё всегда были важнее чувства, чем материальное благополучие партнёра. Об этом актриса рассказала в беседе с WomanHit.





По словам Уколовой, она никогда не стремилась найти мужчину, который обеспечивал бы её финансово. Артистка подчеркнула, что с самого начала самостоятельно строила карьеру и всегда могла рассчитывать только на себя.





«В отношениях никогда не была под крылышком, меня никто никогда не содержал. Я всегда работала, никогда не думала об обеспеченности партнёра. Отношения начинались только от влюблённости, появлялись общая энергия и общие интересы», — поделилась актриса.