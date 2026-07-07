«Я уже была на операционном столе»: Дана Борисова рассказала, почему отказалась от пластики

07 июля 2026, 21:34

Дана Борисова объяснила, почему сорвалась её пластическая операция

Дана Борисова (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова призналась, что пока отказалась от новых пластических операций после случая, который произошёл с ней несколько месяцев назад. По словам телеведущей, она уже готовилась к хирургическому вмешательству, однако операцию пришлось отменить в последний момент.





В беседе с Lady Mail Борисова рассказала, что планировала сделать абдоминопластику, чтобы устранить последствия расхождения мышц живота. Однако прямо перед операцией врачи получили результаты анализов и приняли решение не проводить вмешательство.





«Полгода назад я хотела сделать абдоминопластику. Ушить разошедшиеся мышцы живота. Я уже была на операционном столе, но всё сорвалось. Оказалось, в последний момент пришли анализы, которые выявили, что у меня очень низкий уровень ферритина — анестезиолог отказался вводить мне наркоз с такими показателями. И я сочла это за некий знак, что пока мне не нужны никакие операции», — рассказала телеведущая.