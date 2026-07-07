«Я уже была на операционном столе»: Дана Борисова рассказала, почему отказалась от пластики
Дана Борисова объяснила, почему сорвалась её пластическая операция
Дана Борисова призналась, что пока отказалась от новых пластических операций после случая, который произошёл с ней несколько месяцев назад. По словам телеведущей, она уже готовилась к хирургическому вмешательству, однако операцию пришлось отменить в последний момент.
В беседе с Lady Mail Борисова рассказала, что планировала сделать абдоминопластику, чтобы устранить последствия расхождения мышц живота. Однако прямо перед операцией врачи получили результаты анализов и приняли решение не проводить вмешательство.
«Полгода назад я хотела сделать абдоминопластику. Ушить разошедшиеся мышцы живота. Я уже была на операционном столе, но всё сорвалось. Оказалось, в последний момент пришли анализы, которые выявили, что у меня очень низкий уровень ферритина — анестезиолог отказался вводить мне наркоз с такими показателями. И я сочла это за некий знак, что пока мне не нужны никакие операции», — рассказала телеведущая.После этого случая Борисова решила отказаться от хирургического вмешательства и сосредоточиться на менее инвазивных способах ухода за собой. По её словам, недавно она прошла процедуру термолифтинга, направленную на омоложение кожи, а также сделала безоперационную подтяжку лица.
Телеведущая отметила, что эффект от таких процедур проявляется постепенно, поэтому сейчас она ждёт окончательного результата и пока не планирует возвращаться к идее пластической операции.