Дом Надежды Кадышевой продолжает разрушаться

Надежда Кадышева (Фото: Instagram*, @kadyshevanadezda)
В селе Старый Маклауш Самарской области разрушается дом, в котором выросла певица Надежда Кадышева. Десять лет назад из него хотели сделать музей, но идею не воплотили в жизнь. Сейчас дом артистки ничем не отличается от других заброшенных строений.
Как пишет Kp.ru, село, где жила Кадышева, достаточно большое: в нём есть школа, сад, магазин, дом культуры. Местные говорят, что их село «умирает», работы нет, потому живут пенсионеры или вахтовики. Однако, среди заброшенных домов есть и добротные, поэтому нельзя сделать вывод, будто деревня пришла в упадок.
В селе живёт троюродный брат певицы. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с роднёй артистка не теряет.
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В селе живёт троюродный брат певицы. Кадышева заезжала в Старый Маклауш и навещала родственника, связи с роднёй артистка не теряет.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина