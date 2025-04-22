Мама Тимати снова уколола Анастасию Решетову, ответив на вопрос об Алсу

Анастасия Решетова (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова активно ведёт соцсети, где делится подробностями своей жизни и отвечает на многочисленные вопросы подписчиков.
Один из поклонников вдруг спросил женщину об её отношении к певице Алсу. Мама Тимати не стала игнорировать вопрос, но ответила лаконично: «Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично? Мне она симпатична».
После этого многие пользователи посчитали, что таким ответом Юнусова уколола бывшую возлюбленную сына Анастасию Решетову, которую недавно обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова. Певица не раз намекала, что именно бывшая Тимати стала любовницей её мужа.
Сама Решетова в этой ситуации решила промолчать, но позже всё-таки дала понять, что травля не прошла мимо.
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После этого многие пользователи посчитали, что таким ответом Юнусова уколола бывшую возлюбленную сына Анастасию Решетову, которую недавно обвинили в разводе Алсу и Яна Абрамова. Певица не раз намекала, что именно бывшая Тимати стала любовницей её мужа.
Сама Решетова в этой ситуации решила промолчать, но позже всё-таки дала понять, что травля не прошла мимо.
«В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверное, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли. Мои близкие, которые меня хорошо знают, тоже так не считают. Люди видят то, что хотят видеть. Самое главное, что меня это никак не касается. Это не касается моей реальной жизни. Мне важно, что обо мне думают люди, которых я люблю, с которыми коммуницирую», – заявила Анастасия в интервью стилисту Алеко Надиряну.Ранее Симона Юнусова говорила, что у неё не сложились отношения с Анастасией Решетовой, которая в 2019 году родила Тимати сына Ратмира.
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Анастасия Чинкова