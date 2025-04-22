Мама Тимати снова уколола Анастасию Решетову, ответив на вопрос об Алсу

Екатерина Редникова — талантливая актриса театра и кино, которая сумела добиться признания не только в России, но и за её пределами. Она сыграла в фильмах, снятых в США, Великобритании, Литве и Турции, была замужем за голливудским продюсером, и большую часть жизни провела, живя на две страны. Подробности творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».