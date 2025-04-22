Дружба с Милой Йовович и брак с родственником Дмитрия Медведева: почему звезда «Смерш» Екатерина Редникова живет на две страны?

Екатерина Редникова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Екатерина Редникова — талантливая актриса театра и кино, которая сумела добиться признания не только в России, но и за её пределами. Она сыграла в фильмах, снятых в США, Великобритании, Литве и Турции, была замужем за голливудским продюсером, и большую часть жизни провела, живя на две страны. Подробности творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыЕкатерина Редникова появилась на свет 17 мая 1973 года в Москве в обычной семье, далекой от мира искусства. Ее отец трудился старшим научным сотрудником НИИ, а мать занималась бухгалтерией. В семье также рос старший брат Дмитрий.
С ранних лет Катя проявляла застенчивость и не испытывала удовольствия от посещения детских садов и лагерей, предпочитая уют домашней обстановки. С малых лет девочка занималась фигурным катанием, а позже переключилась на бальные танцы.
Благодаря матери, работающей в Управлении культуры, Екатерина имела возможность посещать различные театры Москвы и знакомиться с множеством спектаклей. С шести лет она и сама начала выходить на сцену Театра имени Ленинского комсомола, исполняя детские роли в постановках «Ясновидящий» и «Иванов».
В десять лет, оставив танцы, она полностью погрузилась в театральное искусство, присоединившись к театральной студии.
На пути к славе
Екатерина Редникова и Елена Корикова (Фото: скриншот фильма «Барышня-крестьянка»)
После окончания школы Екатерина поступила в ГИТИС, где её наставниками стали Павел Хомский и Николай Лазарев. В 1995 году она успешно окончила учёбу и сразу же была принята в театр Александра Калягина Et Cetera. Ей досталась одна из ключевых ролей в популярном спектакле «За горизонтом».
Свою карьеру в кино актриса начала в подростковом возрасте с картины «Бабник», вышедшей в 1990. В течение следующих пяти лет Екатерина сыграла эпизодические роли в нескольких картинах, включая одну американскую. Они не принесли ей широкой известности, но позволили набраться опыта и уверенности в себе.
Настоящий успех пришёл к Екатерине в 1995 году, когда она сыграла роль служанки Насти в фильме «Барышня-крестьянка». Картина, снятая по мотивам повести Александра Пушкина, завоевала призы на кинофестивалях «Литература и кино», «Киношок», «Золотой витязь» и была номинирована на премию «Ника» в нескольких категориях.
Одним из значимых этапов в карьере Екатерины стала главная роль в русско-французском фильме «Вор». Эта картина получила множество наград, была номинирована на премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке» и завоевала специальный приз на Венецианском кинофестивале. Екатерина была отмечена премиями «Золотой Овен» и «Ника».
После дефолта 1998 года в российском кинематографе наступило затишье, работы стало меньше, но ей по-прежнему предлагали роли, чем не могли похвастаться многие актеры того времени. А она хотела звездных ролей и мечтала о Голливуде.
В 1999 году Екатерине предложили сняться в главной роли в фильме «Виза на смерть» в Америке. После съёмок актриса уехала в США, чтобы пожить там, осмотреться и попробовать себя в другом киномире.
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Личная жизнь
Екатерина Редникова, Сергеем Коновым и Наталья Петрова (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)
В Америке актриса пыталась пробиться в голливудские фильмы, но значимых результатов это не принесло. Однако актриса завела множество полезных знакомств и даже успела подружиться с Милой Йовович.
Там же актриса познакомилась со своим будущим супругом Сергеем Коновым. Мужчина оказался родственником российского премьер-министра Дмитрия Медведева, талантливым писателем и продюсером.
По словам актрисы, её избранник покорил её своим интеллектом. Екатерина влюбилась в него после того, как прочитала книгу «Служба переводчиков» авторства Конова. А оформить свои отношения официально они решили после совета Аль Пачино. В 2012 году у 39-летней актрисы и 57-летнего продюсера родился сын, которого они назвали Лавром.
Карьера Екатерины Редниковой в Штатах не сложилась, и ей пришлось вернуться в российский кинематограф. Так актриса начала жить, постоянно перемещаясь между работой в России и личной жизнью в США. В 2015 году Редникова перестала появляться с мужем на публике и упоминать в интервью. Позже выяснилось, что супруги временно не живут вместе. Развод звездной пары последовал только спустя 6 лет. А в декабре 2023-го года Сергей Конов скончался.
Актриса сейчасЕкатерина Редникова (Фото: скриншот фильма «Казанова»)
После развода актриса не стала забирать сына в Россию и, как и прежде, живет на две страны.
«Мой дом там, где мой сын. Лавр живет и учится в Америке, и я стараюсь чаще находиться с ним. У меня не было такого: раз — и уехала навсегда. Я живу на две страны. В России бываю часто, особенно летом и осенью, когда больше съемок, — и в Питере, и в Москве, где у нас друзья. А вообще и в России, и в США мне комфортно. Я легко схожусь с людьми, знакомлюсь, нахожу друзей. Везде есть хорошие и плохие люди, умные и не очень — тут дело не в стране. Слава богу, круг общения у меня широкий. Многие друзья-одноклассники разлетелись по планете: Франция, Канада, США, Германия. Так что мы все граждане мира. Вольготно чувствую себя в любой точке земного шара», — цитирует актрису издание NEWS.ru.
В числе недавних работ актрисы — фильмы «Казанова», «Подольские курсанты» и «Срок давности», вышедший в 2021 году. Фанаты гадают, почему в последние два года в карьере артистки наблюдается творческий спад, и выражают надежду на её возвращение на экраны в ближайшее время.
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