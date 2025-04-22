Ресторан Ксении Собчак задолжал налоговой более миллиона рублей

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)
Ресторан, соучредителем которого является Ксения Собчак, накопил крупный долг перед налоговой. Размер задолженности превысил миллион рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что ООО «ФИШ» должен ФНС 1,3 миллиона рублей. В настоящее время сама журналистка находится в Африке, где путешествует вместе с телеведущей Екатериной Андреевой и сыном Платоном.
Доля Собчак в организации составляет 5%. В прошлом году выручка заведения выросла до 401 миллиона рублей против 235 миллионов в 2023 году. Прибыль же составила 58 миллионов рублей, а в 2023 году ресторан нёс убытки в размере 6,6 миллионов рублей.
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Доля Собчак в организации составляет 5%. В прошлом году выручка заведения выросла до 401 миллиона рублей против 235 миллионов в 2023 году. Прибыль же составила 58 миллионов рублей, а в 2023 году ресторан нёс убытки в размере 6,6 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова