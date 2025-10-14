«Я снова на крыльях!»: Мария Погребняк рассказала, как справляется с осенней хандрой

14 октября 2025, 22:51

Мария Погребняк поборола осеннюю хандру новой причёской и уходом за собой

Мария Погребняк (Фото: Telegram / @Mariapogas)

Бизнеследи и мама четверых сыновей Мария Погребняк поделилась своим способом борьбы с осенней хандрой — сезонным упадком настроения, который, по её словам, знаком многим.





В своём Telegram-канале Погребняк призналась, что почувствовала осеннюю усталость и решила побороть её проверенным методом — уходом за собой и визитом в салон красоты.





«Осень принесла мне свою порцию хандры: всё вокруг в серых тонах, настроение стало таким же… Но я давно знаю свой способ бороться с этим — это поход к специалистам и уход за собой», — написала Мария.

«Я снова на крыльях!» — заявила она.