«Я снова на крыльях!»: Мария Погребняк рассказала, как справляется с осенней хандрой
Мария Погребняк поборола осеннюю хандру новой причёской и уходом за собой
Бизнеследи и мама четверых сыновей Мария Погребняк поделилась своим способом борьбы с осенней хандрой — сезонным упадком настроения, который, по её словам, знаком многим.
В своём Telegram-канале Погребняк призналась, что почувствовала осеннюю усталость и решила побороть её проверенным методом — уходом за собой и визитом в салон красоты.
«Осень принесла мне свою порцию хандры: всё вокруг в серых тонах, настроение стало таким же… Но я давно знаю свой способ бороться с этим — это поход к специалистам и уход за собой», — написала Мария.В рамках обновления звезда осветлила волосы и посетила косметолога. По словам Марии, эти процедуры помогли ей вернуть энергию и уверенность.
«Я снова на крыльях!» — заявила она.Погребняк отметила, что не только бьюти-процедуры помогают справляться с грустью — важны также человеческое тепло, встречи с близкими и уютные моменты дома.
Особенно довольна она осталась своей новой причёской: впервые за 20 лет Мария отказалась от нарощенных волос и выбрала чистый блонд, подчеркнув, что такие изменения помогли ей почувствовать себя обновлённой.