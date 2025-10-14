t.A.T.u. дважды собрали солд-аут в Мексике: билеты разошлись за 10 минут

14 октября 2025, 22:46

Группа t.A.T.u. продала все билеты на два концерта в Мексике за 10 минут

Елена Катина и Юлия Волкова (Фото: Instagram* / @lenakatina)

Возрождённый дуэт t.A.T.u. продолжает собирать аншлаги за рубежом. Как сообщает Telegram-канал ROCKET MAG, билеты на два декабрьских концерта группы в Мексике были полностью распроданы всего за 10 минут после открытия продаж.