t.A.T.u. дважды собрали солд-аут в Мексике: билеты разошлись за 10 минут
Возрождённый дуэт t.A.T.u. продолжает собирать аншлаги за рубежом. Как сообщает Telegram-канал ROCKET MAG, билеты на два декабрьских концерта группы в Мексике были полностью распроданы всего за 10 минут после открытия продаж.
Неожиданно высокий спрос на шоу вызвал ажиотаж среди поклонников — организаторы уже рассматривают возможность добавить новые даты в турне.
Ранее стало известно, что в Москве группа также готовится к большому концерту, который может принести около 30 миллионов рублей. Более половины билетов на столичное выступление уже проданы. Солистки Юлия Волкова и Елена Катина, по предварительным данным, получат около 15 миллионов рублей гонорара на двоих.
После московского концерта t.A.T.u. планируют мировой тур и готовят новый музыкальный материал. Эти треки станут первой студийной работой дуэта за многие годы.
Читайте также: