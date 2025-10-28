Дом Романа Попова, который продавали ради лечения актёра, до сих пор не купили
Дом актёра Романа Попова, который его семья выставила на продажу, чтобы оплатить лечение, до сих пор не продан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как оказалось, с июля этого года 300-метровый таунхаус в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» в Красногорске предлагали за 54 миллиона рублей, но позже цену снизили до 52 миллионов. Жилище с пятью спальнями, тремя санузлами и террасой построили в 2013 году. Поповы купили его в 2019-м, сейчас в доме никто не прописан.
Режиссёр сериала «Большой человек» Феликс Герчиков, где Попов сыграл главную роль, назвал артиста добрым и светлым человеком. Продюсер фильма «Несвятая Валентина» добавила, что актёр никогда не жаловался на здоровье и до последнего работал с удовольствием.
