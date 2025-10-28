Достижения.рф

Дом Романа Попова, который продавали ради лечения актёра, до сих пор не купили

Роман Попов (Фото: Instagram*/romapopoff)

Дом актёра Романа Попова, который его семья выставила на продажу, чтобы оплатить лечение, до сих пор не продан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Как оказалось, с июля этого года 300-метровый таунхаус в коттеджном посёлке «Архангельская ривьера» в Красногорске предлагали за 54 миллиона рублей, но позже цену снизили до 52 миллионов. Жилище с пятью спальнями, тремя санузлами и террасой построили в 2013 году. Поповы купили его в 2019-м, сейчас в доме никто не прописан.

Режиссёр сериала «Большой человек» Феликс Герчиков, где Попов сыграл главную роль, назвал артиста добрым и светлым человеком. Продюсер фильма «Несвятая Валентина» добавила, что актёр никогда не жаловался на здоровье и до последнего работал с удовольствием.

Иван Мусатов

