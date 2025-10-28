Умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов
Не стало Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Актёр скончался в возрасте 40 лет от рака, передают «Известия».
В 2018 году Попову впервые диагностировали опухоль головного мозга. Тогда он сумел побороть болезнь, однако в этом году у него случился рецидив. В августе артист сообщил своим подписчикам в одной из соцсетей, что почти полностью потерял зрение.
Роман Попов известен не только ролью в популярном сериале, но и как участник КВН и различных юмористических шоу. Также он продолжил историю своего героя в спин-оффе «Детективное агентство Мухича», где его партнершей стала Софья Каштанова.
Попов вспоминал роль Мухича с теплотой и гордостью. По его словам, полюбившийся публике персонаж стал частью его судьбы.
Актёр имел прекрасную семью. С супругой Юлией Поповой он состоял в браке почти 20 лет. Жена всячески поддерживала мужа до последних дней жизни. Пара воспитывала троих детей – Фёдора, Елизавету и Марту.
