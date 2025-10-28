Умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов

28 октября 2025, 14:46

Роман Попов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Не стало Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». Актёр скончался в возрасте 40 лет от рака, передают «Известия».