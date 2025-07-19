19 июля 2025, 14:30

Вера Сотникова (Фото: Instagram*@sotnikova4141)

19 июля 2024 года свой 65-летний юбилей празднует актриса, телеведущая и продюсер Вера Сотникова. Настоящая известность пришла к ней благодаря телевизионным проектам, где она раскрылась как харизматичная ведущая. Карьерный взлёт Сотниковой начался с участия в скандально известном шоу «Клуб бывших жён» на ТНТ, где она проявила себя как острая на язык и проницательная ведущая. Новую грань её таланта зрители увидели в мистическом проекте «Битва экстрасенсов», где Сотникова надолго стала лицом программы. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография артистки Личная жизнь Вера актрисы в паранормальное



Биография артистки

«Только потому, что у меня не приняли документы в университет: не хватило двух справок из туберкулезного и психоневрологического диспансеров. Расстроенная, поехала на вокзал, заняла очередь за билетом. Стояли тогда по 7 часов. И чтобы убить время, я поехала в «Щуку», — цитирует Сотникову издание 7days.ru.

Вера Сотникова (Фото: Instagram*@sotnikova4141)



Личная жизнь

Вера Сотникова с сыном Яном (Фото: Instagram*@sotnikova4141)



«Подумала: «И что я буду там делать? Борщи варить?» Сказала: «Нет, Эрнст. Не дай бог!» И предложила ему такую модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь», — откровенничала Сотникова в программе «Судьба человека».

Вера Сотникова и Владимир Кузьмин (Фото: Instagram*@sotnikova4141)



«Мы не мешали друг другу жить, но и полноценным браком это нельзя назвать. К тому же, такой женщине, как я, надо уделять больше внимания. С Вовой мы разбежались без обиды и ненависти, обоюдно», — вспоминала Сотникова.

Вера актрисы в паранормальное

Вера Сотникова и Андрей Малахов (Фото: Instagram*@sotnikova4141)



«Наиграть такое невозможно, когда у тебя текут слезы и перехватывает дыхание... У нас на программе иногда происходят чудеса. И я порой нахожусь в шоке и очень долгое время отхожу от некоторых вещей. Больше всего изумляют какие-то незапланированные вещи. Когда экстрасенс просматривает ситуацию, говорит правду, которую не знал никто никогда... Невозможно не поверить!» — делилась актриса в интервью Наташе Барбье.

«Не знаю, каким образом была сделана съёмка с МКС, но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать, и понимают: нашей цивилизации пришёл кирдык», — заявила Вера Сотникова в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».