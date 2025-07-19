«Нашей цивилизации кирдык»: Роман Веры Сотниковой с немецким миллионером, свадьба с дворником и страсть к инопланетянам
19 июля 2024 года свой 65-летний юбилей празднует актриса, телеведущая и продюсер Вера Сотникова. Настоящая известность пришла к ней благодаря телевизионным проектам, где она раскрылась как харизматичная ведущая. Карьерный взлёт Сотниковой начался с участия в скандально известном шоу «Клуб бывших жён» на ТНТ, где она проявила себя как острая на язык и проницательная ведущая. Новую грань её таланта зрители увидели в мистическом проекте «Битва экстрасенсов», где Сотникова надолго стала лицом программы. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Биография артистки
Вера Михайловна Сотникова родилась 19 июля 1960 года в волгоградской рабочей семье. Её отец был мастером на заводе, мать — телефонисткой. С детства увлекалась театром, участвовала в школьных спектаклях. После школы Сотникова отправилась поступать в Саратовское театральное училище, но провалила экзамены. Разочарованная, она вернулась в Волгоград и год изучала французский язык, планируя поступить на филфак МГУ и стать преподавателем русского языка во Франции.
Однако судьба распорядилась иначе. В 1977 году Вера отправилась поступать в Москву, но в МГУ её документы не приняли — не хватило медицинских справок, вместо этого она стала студенткой МХАТа.
«Только потому, что у меня не приняли документы в университет: не хватило двух справок из туберкулезного и психоневрологического диспансеров. Расстроенная, поехала на вокзал, заняла очередь за билетом. Стояли тогда по 7 часов. И чтобы убить время, я поехала в «Щуку», — цитирует Сотникову издание 7days.ru.
Вера зашла в Щукинское училище, где познакомилась с абитуриентом, который предложил зайти и в Школу-студию МХАТ. Там как раз шёл отборочный тур, который вёл Андрей Мягков. Сотникова, не надеясь на успех, спокойно прочитала отрывок из О. Генри — и произвела впечатление на комиссию. В результате её допустили к экзаменам, и 19 июля, в свой день рождения, она стала студенткой курса Олега Ефремова.
В 1982 году Вера Сотникова получила актерский диплом и начала работать в Театре на Малой Бронной. Дебют актрисы в кино состоялся в 1983 году в фильме «Признать виновным». Известность принесли роли в «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Курьер» (1986), «Государственная граница» (1986–1987). В 2013 году сыграла Людмилу Зыкину в биографическом сериале «Людмила», за что была номинирована на «Золотого орла».
В настоящий момент фильмография Сотниковой насчитывает более 50 работ в кино, в том числе в картинах «Десять лет без права переписки», «Винт», «Роман императора», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Откройте, милиция», «Лучшие враги» и «Я больше не боюсь», где она сыграла главные роли.
Личная жизнь
Вера Сотникова всегда привлекала внимание не только своими профессиональными достижениями, но и насыщенной личной жизнью. Её романы с известными мужчинами, единственный неудачный брак и откровенные признания о поисках счастья создали ей репутацию женщины с яркой и непростой судьбой.
Свой первый и единственный брак Вера заключила в 1979 году, будучи еще студенткой Школы-студии МХАТ. Её избранник Юрий Никольский представился реставратором, хотя на самом деле работал дворником. Несмотря на обман, Вера вышла за него замуж и вскоре родила сына Яна. Однако брак быстро распался. Юрий оказался безответственным, тратил семейные деньги и не помогал с ребенком. После рождения сына Вера приняла сложное решение уйти, отправив Яна к родителям в Волгоград, а сама сосредоточилась на построении карьеры в Москве.
После неудачного брака актриса больше не выходила замуж, но её личная жизнь оставалась насыщенной романами с известными и состоятельными мужчинами. В 1980-х у неё был серьезный роман с немецким миллионером Эрнстом Пиндуром, который был старше её на 16 лет. Он осыпал Веру подарками, купил квартиру в Москве и машину. Несмотря на предложение руки и сердца, Сотникова отказалась от переезда в Германию, не желая жертвовать карьерой.
«Подумала: «И что я буду там делать? Борщи варить?» Сказала: «Нет, Эрнст. Не дай бог!» И предложила ему такую модель: «Я в Москве, в театре, в кино, а ты приезжать будешь», — откровенничала Сотникова в программе «Судьба человека».
С 1993 по 2000 год Вера состояла в гражданском браке с музыкантом Владимиром Кузьминым. Эти семь лет стали для неё одновременно счастливыми и сложными. Она снималась в его клипах и была его музой, но Кузьмин, у которого уже было пятеро детей, не хотел новых обязательств. Кроме того, к расставанию пары подтолкнул роман Кузьмина с Аллой Пугачевой.
«Мы не мешали друг другу жить, но и полноценным браком это нельзя назвать. К тому же, такой женщине, как я, надо уделять больше внимания. С Вовой мы разбежались без обиды и ненависти, обоюдно», — вспоминала Сотникова.
После расставания с Кузьминым актриса начала отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым, который осыпал её вниманием, но при этом ревновал и контролировал каждый шаг. Этот союз продлился всего два года.
В 2000-х у Сотниковой был роман с актёром Дмитрием Малашенко, который был младше её на 24 года. Несмотря на страстные чувства, разница в возрасте и разные взгляды на жизнь привели к расставанию через два года. Среди других известных поклонников актрисы были Андрей Соколов (их отношения закончились скандалом, когда он в приступе ревности отрезал ей прядь волос), Эдгар Запашный, Данко и Григорий Кузнецов.
Единственным постоянным мужчиной в жизни Веры Сотниковой остаётся её сын Ян Никольский. Он получил образование кондитера во Франции, сейчас работает поваром в Подмосковье и воспитывает двоих детей. Несмотря на сложные отношения в прошлом (актриса признаётся, что мало уделяла ему времени в юности), сейчас сын и внуки стали её главной опорой.
В 2025 году Вера Сотникова продолжает оставаться одной из самых востребованных ведущих на российском телевидении, регулярно появляясь в «Битве экстрасенсов». Она не ищет серьёзных отношений, сосредоточившись на карьере.
Вера актрисы в паранормальное
Как бессменная ведущая «Битвы экстрасенсов», Вера Сотникова не понаслышке знает о паранормальных явлениях. За годы работы в мистическом шоу она убедилась в том, что экстрасенсорные способности — не вымысел.
«Наиграть такое невозможно, когда у тебя текут слезы и перехватывает дыхание... У нас на программе иногда происходят чудеса. И я порой нахожусь в шоке и очень долгое время отхожу от некоторых вещей. Больше всего изумляют какие-то незапланированные вещи. Когда экстрасенс просматривает ситуацию, говорит правду, которую не знал никто никогда... Невозможно не поверить!» — делилась актриса в интервью Наташе Барбье.
Но настоящей страстью Сотниковой стали инопланетные теории. В 2020 году она шокировала публику заявлением, что 18 мая инопланетяне массово покинули Землю. По ее словам, пришельцы либо испугались пандемии COVID-19, либо предвидели грядущую катастрофу.
«Не знаю, каким образом была сделана съёмка с МКС, но 18 мая 2020 года произошла массовая эвакуация инопланетян с нашей планеты. Либо они сами боятся этого вируса, либо знают, что он будет мутировать, и понимают: нашей цивилизации пришёл кирдык», — заявила Вера Сотникова в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Эти необычные взгляды сближают ее с другими российскими знаменитостями. Так, она поддерживает Катю Лель, утверждающую, что инопланетяне похищали ее зубы для создания биороботов, таких же как она.