Рыбаков покупает альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок

31 июля 2025, 13:35

Игорь Рыбаков (Фото: Telegram/rybakovigor)

Российский бизнесмен Игорь Рыбаков практически завершил сделку по покупке альбома рэпера Гуфа «Город дорог». Предприниматель намерен удалить его со всех площадок, так как треки там романтизируют употребление алкоголя и запрещенных веществ.





В своем telegram-канале Рыбаков пишет, что сделка практически заключена. Альбом «Город Дорог» будет полностью удален со всех площадок после передачи прав предпринимателю. Сам Рыбаков отмечает, что считает это правильным.





«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем», — объясняет свой мотив бизнесмен.