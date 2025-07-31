Рыбаков покупает альбом Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок
Российский бизнесмен Игорь Рыбаков практически завершил сделку по покупке альбома рэпера Гуфа «Город дорог». Предприниматель намерен удалить его со всех площадок, так как треки там романтизируют употребление алкоголя и запрещенных веществ.
В своем telegram-канале Рыбаков пишет, что сделка практически заключена. Альбом «Город Дорог» будет полностью удален со всех площадок после передачи прав предпринимателю. Сам Рыбаков отмечает, что считает это правильным.
«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город Дорог», который романтизировал подобный образ жизни. Я был на дне. Семья и друзья помогли выбраться. Но так повезло не всем», — объясняет свой мотив бизнесмен.
При этом Рыбаков поблагодарил группу Centr за работу, которую назвал легендарной.