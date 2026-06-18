Дом у леса и квартира в Москва-Сити: что известно о недвижимости Влада Соколовского
Влад Соколовский продолжает расширять свою коллекцию недвижимости. Артист, который несколько лет назад перебрался из города поближе к природе, теперь, судя по его заявлениям, стал владельцем ещё одного объекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Один из известных объектов — загородный модульный дом, который певец показал в 2024 году. По оценке риелтора, его стоимость превышает 8 миллионов рублей. Площадь дома составляет около 120 квадратных метров, а главным преимуществом стала локация среди леса.
Особое внимание в проекте уделили пространству: гостиная объединена с кухней и столовой, а высокие потолки и панорамные окна создают ощущение большого открытого пространства.
Ещё один объект, который связывали с семьёй артиста, — квартира в Москва-Сити. В 2022 году супруга певца Ангелина Суркова показывала жильё площадью 145 квадратных метров с видом на столицу. При этом неизвестно, была ли квартира приобретена семьёй или находилась в аренде.
По оценкам специалистов, стоимость аналогичных квартир в бизнес- и премиум-сегменте Москва-Сити может составлять десятки и даже сотни миллионов рублей — в зависимости от башни, этажа и состояния объекта.
В июне 2026 года Соколовский сообщил, что семья приобрела ещё одну недвижимость, однако подробности раскрывать не стал. Артист уточнил лишь, что новая покупка не заменяет уже имеющиеся объекты.
Таким образом, если учитывать загородный дом, квартиру в столичном небоскрёбе и новую покупку, стоимость недвижимости певца может превышать 100 миллионов рублей. При этом вопрос о возможном зарубежном объекте пока остаётся без ответа.
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