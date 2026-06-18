Дом у леса и квартира в Москва-Сити: что известно о недвижимости Влада Соколовского

18 июня 2026, 17:09

Недвижимость Влада Соколовского оценили более чем в 100 миллионов рублей

Влад Соколовский с женой (Фото: Instagram* / @vs20)

Влад Соколовский продолжает расширять свою коллекцию недвижимости. Артист, который несколько лет назад перебрался из города поближе к природе, теперь, судя по его заявлениям, стал владельцем ещё одного объекта. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».