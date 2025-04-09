Дом уехавшей из России Аллы Пугачевой на Истре могут снести

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Дом уехавшей из России примадонны Аллы Пугачевой на Истре может быть снесен. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на риэлтора Викторию Маркову.
«Особняк построен на территории водоохранной зоны. И потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачева, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная», — прокомментировала она.Известно, что продажей особняка занимается внук исполнительницы Никита Пресняков, который тоже покинул Россию. Сначала ценник на жилье составлял 225 миллионов, затем снизился до 132 миллионов, а после ремонта поднялся до 152 миллионов. Эксперты отмечали, что такие особняки продаются примерно за 120 миллионов рублей.
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