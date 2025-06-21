Дом за 350 млн рублей и никакого внимания: как живет Алла Пугачева на Кипре
Mash: особняк Аллы Пугачевой на Кипре располагается на первой линии моря
Выяснилось, как живет певица Алла Пугачева на Кипре. Подробностями поделился Телеграм-канал Mash.
Особняк Примадонны за 350 млн рублей располагается на первой линии Средиземного моря, на въезде присутствует охрана. Жилище артистки состоит из двух этажей, подвала, бассейна, четырех санузлов и террасы с цветами. На территории комната для персонала и гараж, однако автомобиля там нет, утверждают журналисты.
«Внутри все довольно просто, особенно по сравнению с замком в Грязях. Пугачёва чаще всего проводит время на веранде — в тени, с телефоном. Когда в гости приезжает Галкин* — иногда вместе гуляют вдоль причала», — говорилось в материале.
Отмечалось, что за коммунальные услуги и охрану Примадонна отдает около семи тысяч евро в год. За электричество — 400 евро раз в квартал, вода — 50 евро каждые два месяца.
«Велосипеды стоят у разрисованного мультяшками гаража, на террасе регулярно обновляют цветы», — добавили журналисты.
Знакомые Пугачевой и Галкина* уточняли, что особняк звездная пара выбрала из-за спокойствия.
*Признан иноагентом в РФ
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