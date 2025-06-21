«Тогда сказала, мол, погуляем еще на вашем 100-и»: Леру Кудрявцеву шокировала кончина Валентины Талызиной
Лера Кудрявцева опубликовала кадры с покойной Валентиной Талызиной
Сегодня утром умерла звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина. Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, как народная артистка России снималась в ее шоу.
Актриса умерла на 91-м году жизни. Талызина боролась с онкологией. Она отказалась от госпитализации, предпочтя провести последние дни в домашней обстановке. Лера Кудрявцева опубликовала кадры с Валентиной.
На снимках актриса предстала рядом с телеведущей. Леру шокировала смерть артистки.
«Ну как же так. 4 дня назад мы писали «Секрет» с Валентиной Талызиной, а сегодня ее не стало. Я ей тогда сказала, мол, погуляем еще на вашем 100-и, держитесь. Царствия небесного, дорогая Валентина Илларионовна», — отметила Кудрявцева в своем Телеграм-канале.
Ведущая шоу «Секрет на миллион» поблагодарила Талызину за добрые слова, которые она сказала ей на последней встрече.
«Не верится, что так», — добавила телеведущая.
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