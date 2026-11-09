Дом за сотни миллионов: стало известно, что происходит с имуществом Блиновской
Элитный особняк Елены Блиновской в подмосковном посёлке Миллениум-парк перешёл в собственность государства. Как сообщает SHOT, смена владельца произошла около трёх недель назад. Речь идёт о недвижимости площадью 1700 квадратных метров. В доме расположены шесть спален, детская комната, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.
Исполнена часть приговора в отношении бывшей «королевы марафонов», предусматривающего конфискацию имущества в пользу государства. Помимо подмосковного особняка, в перечень вошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл, а также недвижимость в Марий Эл и Адыгее.
В то же время сегодня утром был снят арест с объектов недвижимости Алексея Блиновского в Ярославской области. Среди них — четыре машиноместа общей стоимостью 11 миллионов рублей. Предварительно, речь также идёт о здании площадью 1153 квадратных метра и двух хозяйственных постройках.
После снятия ареста финансовый управляющий попросил отложить процесс. Ему необходимо дождаться уточнений от Росреестра о том, кому сейчас принадлежит указанная недвижимость и каков действующий статус прав собственности на неё.
У Елены Блиновской остаются и другие объекты недвижимости. По сведениям издания, их общая стоимость составляет около 250 миллионов рублей. За это имущество экс-марафонистке начислили почти 300 тысяч рублей налогов за 2025 год.
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