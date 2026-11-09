Дом за сотни миллионов: стало известно, что происходит с имуществом Блиновской

09 ноября 2026, 14:39

Особняк блогера Елены Блиновской в Подмосковье перешёл государству

Елена Блиновская (Фото: Instagram* / @elena_blinovskaya)

Элитный особняк Елены Блиновской в подмосковном посёлке Миллениум-парк перешёл в собственность государства. Как сообщает SHOT, смена владельца произошла около трёх недель назад. Речь идёт о недвижимости площадью 1700 квадратных метров. В доме расположены шесть спален, детская комната, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.