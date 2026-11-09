Сестру певицы Нюши спасли соседи после пожара в квартире

09 ноября 2026, 13:00

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина получила ожоги 2–3-й степени

Мария Шурочкина (Фото: Instagram* / @mashuniashura)

Сестра певицы Нюши, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, серьёзно пострадала во время пожара в своей квартире. Спортсменку спасли соседи, к которым она обратилась за помощью после того, как в доме загорелась жидкость для розжига биокамина. Об этом сообщает SHOT.