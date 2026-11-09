Сестру певицы Нюши спасли соседи после пожара в квартире
Сестра певицы Нюши, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, серьёзно пострадала во время пожара в своей квартире. Спортсменку спасли соседи, к которым она обратилась за помощью после того, как в доме загорелась жидкость для розжига биокамина. Об этом сообщает SHOT.
По словам жильцов, после возгорания Шурочкина выбежала из квартиры и стала стучать в двери соседей, крича от боли. Она бегала по этажу и звала на помощь. В одной из квартир ей открыли дверь и увидели спортсменку в обгоревшей майке с многочисленными ожогами. Как утверждают очевидцы, на некоторых участках тела у неё даже отсутствовала кожа.
Соседи также заметили, что внутри квартиры продолжался пожар: горел диван. Жильцы сразу вызвали пожарных и бригаду скорой помощи. Благодаря их помощи пострадавшая смогла получить необходимую медицинскую помощь.
Как рассказали очевидцы, во время ожидания врачей Мария кричала и плакала от сильной боли. Когда её увозили в больницу, спортсменка находилась в сознании.
Сейчас Шурочкина госпитализирована. У неё диагностированы ожоги второй и третьей степени. Обстоятельства возгорания и причины, по которым загорелась жидкость для розжига биокамина, в сообщении не уточняются.
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