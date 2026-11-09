«Нельзя так поступать»: Полина Диброва высказалась о поведении Михаила Терёхина
Полина Диброва поддержала Анну Седокову в конфликте с Михаилом Терёхиным
Полина Диброва высказалась в соцсетях в поддержку Анны Седоковой на фоне её публичного конфликта с Михаилом Терёхиным. Ситуация получила продолжение: к обсуждению подключились люди, которые лично находились рядом с участниками событий. Диброва, знакомая с обоими по совместной работе на реалити-шоу, заявила, что не замечала со стороны певицы знаков внимания к Терёхину.
По словам Полины, во время проекта Михаил сам повёл себя некорректно и поставил женщин в неловкое положение. В частности, он сделал Дибровой двусмысленный комплимент, сравнив её внешность с внешностью Седоковой. Этот эпизод, как призналась Полина, сразу изменил её впечатление о мужчине.
«Миша говорит: «Поль, а ты знаешь, ты красивее, чем Аня». Девочки, я не знаю, что бы вы сказали в этот момент, а я просто посмотрела на чувака и мне все понятно стало в секунду. <…> Я считаю, что Аня — прекрасная девушка, леди, умная, красавица. Ни в коем разе нельзя никогда мужикам так поступать», — рассказала Диброва.Полина не только опровергла предположения о том, что Анна проявляла интерес к Терёхину, но и осудила его манеру общения с женщинами. При этом сама история конфликта продолжает обсуждаться публично.