«Дома не могу отмечать»: Оксана Самойлова рассказала, где проведёт Новый год
На фоне бракоразводного процесса с Джиганом вопрос о том, где провести Новый год, для Оксаны Самойловой особенно актуален.
В ответ на вопрос журналиста Super на премии Topical Style Awards 2025 блогерша рассказала о своих планах.
«Самая сложная тема сейчас на повестке, учитывая, что у нас новый состав семьи, новый статус семьи. Дома я не могу отмечать. В квартире как будто бы тоже неудобно — мало места. Ну, и единственный вариант, который мы пока что рассматриваем, — на ферме. Почему нет?» — поделилась Самойлова.При этом Оксана сомневается, что Джиган присоединится к празднику. По её словам, она «не знает, как это провернуть».