«Дома не могу отмечать»: Оксана Самойлова рассказала, где проведёт Новый год

11 ноября 2025, 16:07

Оксана Самойлова ответила, будет ли встречать Новый год с Джиганом

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

На фоне бракоразводного процесса с Джиганом вопрос о том, где провести Новый год, для Оксаны Самойловой особенно актуален.





В ответ на вопрос журналиста Super на премии Topical Style Awards 2025 блогерша рассказала о своих планах.





«Самая сложная тема сейчас на повестке, учитывая, что у нас новый состав семьи, новый статус семьи. Дома я не могу отмечать. В квартире как будто бы тоже неудобно — мало места. Ну, и единственный вариант, который мы пока что рассматриваем, — на ферме. Почему нет?» — поделилась Самойлова.