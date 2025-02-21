«Дома смех, на ужин паста»: молодая жена Эрнста рассказала, из каких мелочей складывается её женское счастье

Константин и Софья Эрнст (фото: Instagram* @sofyapavlovna)
Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья раскрыла, из каких мелочей складывается её женское счастье. Оказалось, что 36-летнюю актрису радуют самые простые вещи.
Софья разоткровенничалась с подписчиками в соцсетях. Она рассказала, что вернулась домой и встретила детский смех, простой ужин и мороженое на десерт.
Супруги вместе уже больше 10 лет. Они воспитывают троих детей.
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*запрещён в РФ
«К детям приехали друзья, дома смех и топот. На ужин сварим пасту, а на десерт уже припасено мороженое. Вот из чего складывается моё счастье сегодня. А! Ещё снег утром!», – написала жена Эрнста.Недавно Константин Эрнст отпраздновал 64-летие. Софья поздравила супруга и написала лаконично: «Спасибо за счастье быть женой Эрнста».
Супруги вместе уже больше 10 лет. Они воспитывают троих детей.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова