«Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора «первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей

Константин Эрнст и София Эрнст(Фото: соцсети)
София Эрнст в свои 36 лет является актрисой с внушительной биографией и матерью троих детей. Между ней и ее мужем Константином Эрнстом разница в возрасте составляет 27 лет. Несмотря на это, отношения пары остаются крепкими и благополучными. Как софия смогла стать супругой директора «первого канала», читайте в этом материале.
История отношений и почему София стала самозванкой
Пара познакомилась в 2014 году. В это время Константин занимался подготовкой Олимпиады, а София работала байером и одевала состоятельных женщин. Продюсер сразу обратил внимание на девушку и стал искать с ней встречи. Как отмечают в «Радио КП», его интеллектуальная манера общения заставляла Софию иногда гуглить обсуждаемые понятия.
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Как рассказала потом в интервью сама София, спалилась она в одном книжном магазине, где хотела найти найти ответ на очередное понятие. Там же она и встретила Константина.
«Я сильно боялась, что он поймет, что я самозванка. Но я боролась за этого парня, поскольку знала: он именно тот, о ком я мечтала», — рассказывает София.
При этом пара без долгих ухаживаний Константина начала жить вместе. Даже несмотря на это, девушка продолжала обращаться к своему избраннику на «вы». Свадьба же молодоженов прошла скромно, без лишней шумихи.
Фото: соцсети
Рождение детей и начало актерской карьеры Софии
Еще до официального брака девушка подарила Константину первую дочь Эрику. В 2016 году на свет появилась уже Кира, вторая дочь пары. Тогда же София захотела начать актерскую карьеру, о которой мечтала.
«Сперва он надеялся, что я не поступлю, потом — что не выдержу учебный ритм, затем — что меня усмирит первое материнство. Но когда меня не остановило второе материнство, он махнул на меня рукой и сказал: «Вот так вот мне не повезло» — поделилась девушка.
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Как пишут BiBip, на данный момент София умело совмещает свое творческое ремесло с ролью заботливой матери. На ее счету уже роли в театре и игра в более чем десяти проектах. На этом она не планирует останавливаться и хочет продолжать развивать свою карьеру.
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