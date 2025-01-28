Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора «первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей

«Поймет, что я самозванка»: как Софья Эрнст женила на себе директора «первого канала, сама годилась в дочери и родила троих детей

Константин Эрнст и София Эрнст(Фото: соцсети)

Константин Эрнст и София Эрнст(Фото: соцсети)

София Эрнст в свои 36 лет является актрисой с внушительной биографией и матерью троих детей. Между ней и ее мужем Константином Эрнстом разница в возрасте составляет 27 лет. Несмотря на это, отношения пары остаются крепкими и благополучными. Как софия смогла стать супругой директора «первого канала», читайте в этом материале.


История отношений и почему София стала самозванкой


Пара познакомилась в 2014 году. В это время Константин занимался подготовкой Олимпиады, а София работала байером и одевала состоятельных женщин. Продюсер сразу обратил внимание на девушку и стал искать с ней встречи. Как отмечают в «Радио КП», его интеллектуальная манера общения заставляла Софию иногда гуглить обсуждаемые понятия.

Дружба с Познером и плевок в лицо от украинца: громкие скандалы и драки в эфире Артема Шейнина
Дружба с Познером и плевок в лицо от украинца: громкие скандалы и драки в эфире Артема Шейнина

Как рассказала потом в интервью сама София, спалилась она в одном книжном магазине, где хотела найти найти ответ на очередное понятие. Там же она и встретила Константина.

«Я сильно боялась, что он поймет, что я самозванка. Но я боролась за этого парня, поскольку знала: он именно тот, о ком я мечтала», — рассказывает София.

При этом пара без долгих ухаживаний Константина начала жить вместе. Даже несмотря на это, девушка продолжала обращаться к своему избраннику на «вы». Свадьба же молодоженов прошла скромно, без лишней шумихи.

Фото: соцсети

Рождение детей и начало актерской карьеры Софии


Еще до официального брака девушка подарила Константину первую дочь Эрику. В 2016 году на свет появилась уже Кира, вторая дочь пары. Тогда же София захотела начать актерскую карьеру, о которой мечтала.

«Сперва он надеялся, что я не поступлю, потом — что не выдержу учебный ритм, затем — что меня усмирит первое материнство. Но когда меня не остановило второе материнство, он махнул на меня рукой и сказал: «Вот так вот мне не повезло» — поделилась девушка.

Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком
Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком

Как пишут BiBip, на данный момент София умело совмещает свое творческое ремесло с ролью заботливой матери. На ее счету уже роли в театре и игра в более чем десяти проектах. На этом она не планирует останавливаться и хочет продолжать развивать свою карьеру.

Читайте также:

Рудова показала фигуру в топе и трусиках после отдыха на Бали

Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей

Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой
#история
#свадьба
#фото
#интервью
#материнство
#продюсер
#девушка
#актеры
Дружба с Познером и плевок в лицо от украинца: громкие скандалы и драки в эфире Артема Шейнина
28 января 2025, 04:44

Артем Шейнин (Фото: соцсети)

Артем Шейнин имеет неоднозначную репутацию у зрителей. Несмотря на работу с Дмитрием Киселёвым и Владимиром Познером, ведущий программы «Время покажет» обрел славу журналиста со множеством скандалов. О самых громких из них читайте в этом материале.

Начало работы во «Время покажет» и конфликт с Майклом Бомом


Как сообщает телеканал 78, Артем Шейнин впервые стал появляться на экранах в программе «Время покажет», где сидел на трибуне. В 2016 году ведущий передачи Петр Толстой принял участие в избирательной кампании, в связи с чем Шейнин начал его подменять. По его словам, первые полтора года он не мог позволить себе надеть костюм, так как хотел быть ближе к телезрителю.

Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком
Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком

В октябре 2017 года в одном из выпусков Шейнин набросился на американского политического обозревателя Майкла Бома со словами:

«Ты че меня провоцируешь, друг мой? Я ж тебе сказал: «Сидеть!»

Тогда начавшийся конфликт был остановлен ведущей Екатериной Стриженовой. Как позже рассказал Артем, в итоговую версию не попал полный фрагмент, где Майкл провоцировал Шейнина.

Фото: соцсети


Плевок в лицо от украинского солдата


В 2018 к Артему Шейнину, который был на отдыхе в Вероне, подошел украинский солдат Валерий Ананьев. Последний сначала провоцировал журналиста на драку, после чего плюнул ему в лицо. Как потом прокомментировал сам Шейнин, это был конфликт ради конфликта. По итальянскому законодательству первый, кто совершит удар, понесет серьезное наказание. В связи с этим Артем высказался так:

Все действия этого «хероя» сводились к тому, что он первым не ударял.

Мат на корпоративе и критика Ксении Собчак


На одном из видеороликов Артем Шейнин во время корпоратива и в майке-алкоголичке ругался матом. Ведущего сняла его коллега, которая как потом призналась, сделала это не для подставы, а из-за своей гордости из-за работы с журналистом.

Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский
Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский

Также за год до выборов 2018 Артем раскритиковал инициативу Ксении Собчак баллотироваться на пост президента РФ. Ее предвыборную кампанию он назвал «шоу». Также ведущий надел маску клоуна и спросил у Ксении, кого она назначит на посты министров в случае своей победы.

Сама Собчак после дала такой комментарий:

Теперь я точно знаю, как за короткое время вы превратили самый образованный народ Европы в одураченные толпы. Как умные, добрые, отзывчивые люди из-за вас стали озлобленной армией гопников, мечтающих о гибели своего соседа, друга, брата

Читайте также:

Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

Хаматову выгоняют из Латвии, концерты Галкина отменяют по всему миру, а по Невзорову плачет психушка: как живут предавшие Россию «звезды»

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины
#конфликт
#фото
#мат
#пост
#звёзды
#мужчины
#шоу
#люди
#солдат
#рф
#шоу-бизнес
#ксения собчак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крутил романы с Еленой Кориковой и Дашей Жуковой. Почему секс-символ Марат Сафин остался холостяком
28 января 2025, 02:00

Марат Сафин (Фото: соцсети)

Теннисист Марат Сафин в нулевых являлся секс-символом и сердцеедом. Его личная жизнь всегда была под пристальным вниманием общественности. До 2016 года слухи о романах Сафина постоянно мелькали в повестке. Последней, кто смог покорить сердце спортсмена, называют Викторию Боню. О том, почему теннисист до сих пор остается холостяком, читайте в этом материале.

Образ завидного жениха


Как пишут Starhit, на момент завершения карьеры состояние Марата Сафина оценивалось в 14 миллионов долларов. Также он являлся владельцем виллы в Монте-Карло и пентхауса на Патриарших прудах. Ко всему прочему Марат имеет спортивное телосложение и отличное чувство юмора.

Помимо достижений в теннисе, в числе которых есть несколько титулов «Большого шлема» и звание первой ракетки мира, Марат привлекал внимание звезд женского пола. По слухам, сама Мадонна признавалась, что не против бы была родить от Сафина ребенка. Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Тиффани Тиссен на одной вечеринке обмолвилась, что непременно затащила бы сексуального российского спортсмена в постель. А кого сам выбирал себе Марат Сафин?


Хаматову выгоняют из Латвии, концерты Галкина отменяют по всему миру, а по Невзорову плачет психушка: как живут предавшие Россию «звезды»
Хаматову выгоняют из Латвии, концерты Галкина отменяют по всему миру, а по Невзорову плачет психушка: как живут предавшие Россию «звезды»

Невесты спортсмена


Одной из первых возлюбленных Марата стала испанская топ-модель Сильвия Торрес-Валеро, с которой он разъезжал по Нью-Йорку и Монте-Карло. После список пассий Сафина пополнили фотомодель Марии Кривцовой и Татьяна Корсакова, роман с которой сам спортсмен не подтверждал.

По случаю выигрыша турнира «Большого шлема», Марат представил публике дизайнера Дарью Жукову. С ней отношения продлились недолго, а после она стала женой Романа Абрамовича. При этом Сафин переключил свое внимание на солистку группы «Другие правила» Алену Селезневу. Далее в числе избранниц оказалась Елена Корикова. Даже ходили слухи об их обручении, но отношения все-же распались. Есть предположение, что причиной расставания стала чрезмерная ревнивость Сафина.

Марат Сафин и Дарья Жукова (Фото: соцсети)

Отношения с Аидой Гарифуллиной


В 2016 году в сети стала появляться информация о романе Марата Сафина с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Как отмечают в Starhit, она имела наибольшие шансы сделать холостяка своим мужем. Несмотря на это, пара тоже рассталась, но уже из-за загруженности графиков.

При этом Аида поделилась, что никогда не забудет отношения с Маратом, который для нее стал идеалом мужчины. Певица познакомила теннисиста даже со своей мамой. Также Аида окрестила Сафина как большого романтика, устраивавшего неповторимые свидания. Гарифуллина не смогла позволить себе потерять Марата, поэтому они остались друзьями.

Марат Сафин и Аида Гарифуллина (Фото: соцсети)

Слухи о романе с Викторией Боней и жизнь с кошками


В конце 2020 года общественность стала обсуждать потенциальный роман между Маратом и Викторией Боней. Последняя часто стала публиковать фото со спортсменом в своем микроблоге. К тому же Марат подарил ей на день рождения роскошный букет роз. Несмотря на все подозрения фанатов, сама Боня недавно заявила. что между ними была дружба, а также один поцелуй.

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар
Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Сам Марат высказывался о своем одиночестве так:

«Я живу один, с кошками. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Меня уже никто не добивается, серьезно, — уверял он в прямом эфире с Тиной Канделаки. — С годами начинаешь ценить тишину и одиночество — не в грустном плане, а просто одиночество и покой. И хотелось бы найти женщину-партнера, которая разделяет такое же понимание жизни. Это было бы интересно, такое совпадение мировоззрений. Чувство юмора и стремление развиваться у человека тоже должно присутствовать. И интеллект».

Читайте также:

«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру

Рудова показала фигуру в топе и трусиках после отдыха на Бали

«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку
#соцсети
#жизнь
#певица
#фото
#мужчины
#отношения
#информация
#спортсмен
#теннис
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру
Аня Покров подарила маме квартиру на день рождения
27 января 2025, 23:05

Аня Покров (Фото: соцсети)

Певица Аня Покров купила матери квартиру в подарок на день рождения. Об этом она радостно сообщила в социальных сетях. Известно, что артистка самостоятельно зарабатывает с 14-ти лет.
«С днем рождения, моя любимая мама! Я рада, что выросла и могу исполнять твои мечты! Но что там квартиры... ты достойна всего этого мира! Спасибо тебе за жизнь! Я люблю тебя», — написала девушка на личной странице.
Фолловеры оценили поступок знаменитости, к ним также присоединились блогеры, включая актрису Наталью Рудову.

Ранее стало известно, что актриса Наталья Рудова показала свою фигуру после отдыха на островах. Теперь, по ее словам, она готова вернуться в столичную суету, сбросив лишние килограммы.

Читайте также:

«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку

Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рудова показала фигуру в топе и трусиках после отдыха на Бали
Рудова похудела после отдыха на Бали
27 января 2025, 22:47

Телезвезда Наталья Рудова похудела после отдыха на Бали. Как пишет Voice, артистка регулярно занимается спортом и старается питаться правильно. В столицу 41-летняя актриса вернулась, сбросив лишние килограммы.
«Кто-то похудел в отпуске», — отметила Рудова, опубликовав снимок в топе и трусиках.

Наталья Рудова (Фото: соцсети)

Вместе с тем, отдыхая, Рудова дала себе поблажку, несильно ограничивая себя в плане рациона. Стоит отметить плоский живот и рельеф на прессе знаменитости.

Что касается украшений, на фото видно пирсинг, а также несколько браслетов. А вот макияжем Рудова пренебрегла, просто распустив светлые волосы.

Наталья Рудова, по ее собственному признанию, готова вернуться в московскую суету.

Читайте также:

«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку

Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку
Гобозов рассказал, что у его жены просили взятку за его освобождение
27 января 2025, 22:28

Александр Гобозов (Фото: соцсети)

У жены звезды реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова Светланы неизвестные просили сумму в один миллион семьсот тысяч рублей за его освобождение. По словам знаменитости в интервью на RuTube-канале «Нуллиардер», осенью 2023 года ему вменяли статью «Разбой».
«…Короче, миллион семьсот даешь, и Гобозов на свободе. То есть я преступник плачу миллион семьсот, и я больше не преступник! — рассказал Гобозов, пересказывая беседу Светланы с незнакомцами.

Александр Гобозов заключил, что сотрудники органов должны докапываться до истины. При этом погрешности не исключаются, считает мужчина.

«Я согласен с тем, что могут быть погрешности. Но, когда закон пишется за определенную сумму денег… Что-то не то», — резюмировал Гобозов.

Перед этим стало известно, какую работу нашел себе артист Михаил Ефремов. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

Читайте также:

Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей

Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой

Агата Муцениеце увлеклась биатлоном
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#деньги
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей
Собчак считает, что Перминову ждет судебная битва с Лебедевым
27 января 2025, 20:01

Фото: iStock/AMilkin

Российская журналистка Ксения Собчак публично заявила о предстоящих судебных разборках модели Елены Перминовой с олигархом Александром Лебедевым, пишет «7Дней.ру».
Перминова в конце прошлого года ушла от Лебедева. По ее словам, с отцом своих детей она рассталась в хороших отношениях.

Блогер рассказала, что за последнее время в средствах массовой информации начали появляться публикации о том, что Лебедев является образцовым отцом, а модель только и делает, что развлекается на модных показах.

«А вот пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Обратите внимание на сеточку. Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать… А жаль», — пояснила Собчак.

Напомним, Елена родила от Александра четверых детей.

Читайте также:

Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой
#деньги
#жизнь
#отец
#мужчины
#блогер
#дети
#суд
#брак
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе
360.ru: режиссёры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы
27 января 2025, 19:51

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Российские режиссеры начали ездить в колонию к отбывающему наказание за смертельное ДТП Михаилу Ефремову. Об этом информирует источник портала 360.ru.
Уточняется, что причиной визитов является то, что актера могут освободить в рамках УДО. Согласно информации источника, занятость Ефремова наполовину сформирована до 2027 года.

В рамках проб режиссеры обращают отдельное внимание на зубы актера, так как у заключенных они бывают плохими, однако у Ефремова с этим проблем якобы нет, говорится в материале портала.

Напомним, Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. Артист может освободиться по УДО уже в текущем году и продолжить ​сниматься в кино.

Читайте также:

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой

Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
#деньги
#зубы
#занятость
#мужчины
#артист
#кино
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хаматову выгоняют из Латвии, концерты Галкина отменяют по всему миру, а по Невзорову плачет психушка: как живут предавшие Россию «звезды»
27 января 2025, 19:48

Андрей Макаревич с женой (Фото: соцсети)

Артисты, которые покинули страну после начала СВО, прилагают все усилия, чтобы продемонстрировать своё благополучие за рубежом. Как показало время, кто громче всех был против, тому сложнее оказалось прижиться в новой стране. В материале «Радио 1» свежая подборка новостей про релокантов.

Чулпан Хаматовой грозит депортация из Латвии


Чулпан Хаматова (Фото: скриншот к/ф «Зулейха открывает глаза» ТК Россия 1)

Предавшая Родину после начала СВО Чулпан Хаматова* искренне верила, что в Латвии у неё всё будет хорошо. В самом начале всё было именно так: она приобрела коттедж ценой в полумиллиона евро, получила разрешение на проживание в стране, её приняли в театральную труппу в Риге и дали возможность получать достойную заработную плату.

Однако осенью 2024 года все изменилось. В соответствии с обновлённым законодательством государства, для получения разрешения на проживание необходимо не только приобрести недвижимость на его территории, но и владеть языком страны. В случае с Хаматовой* это подразумевает, что она должна владеть разговорным и письменным латышским языком, а она только приступила к его изучению. Кроме того, чтобы обладать ВНЖ в Латвии, необходимо быть официально трудоустроенным, но и тут появились проблемы.

В Рижский театр ее взяли, только вот постановки с ее участием популярностью не пользовались, а премьеру гастрольного спектакля «Записки сумасшедшего» и вовсе пришлось отменить. Актриса без знания языка из Чулпан* вышла не самая лучшая. Как говорят инсайдеры, Хаматову* решено уволить, а также отменить все спектакли, ранее выходившие с ней. Так как требования латышского законодательства актрисой не соблюдены, Хаматову предупредили о депортации.

Русофоб Александр Невзоров


Александр Невзоров* (Фото: скриншот т/п «600 секунд» Пятый канал)

По некоторым данным, журналист, покинувший Россию, находится либо в Израиле, либо в Италии. Однако, где бы он ни находился, он продолжает распространять о России негативную информацию, порой граничащую с бредом.

На родине на Александра Невзорова* давно завели уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооружённых сил России. Причиной стал пост о Мариуполе. Вскоре последовало и второе уголовное дело. На этот раз поводом послужили ложные сведения о событиях в Буче, которые распространял Невзоров*. После этого журналист был объявлен в розыск, и ему заочно вынесли приговор, согласно которому он должен провести восемь лет в колонии.

Облив грязью ныне живущих в России, журналист принялся за давно усопших великих российских деятелей. По его мнению А.С. Пушкин писал «откровенно дегенеративные казённые стихи», а в космос летал не советский космонавт Юрий Гагарин, а ракеты фашисткой Германии. Порцией нового бреда Невзорова стало высказывание о «России — стране орков, опасной для мировой цивилизации». Впрочем, в сети уже давно поговаривают о его психическом нездоровье.

От Максима Галкина уже устали


Максим Галкин* с семьей (Фото: соцсети)

Содержащий большую, привыкшую к роскоши семью Галкин* вынужден кататься по миру в поисках заработков. Стран, в которых артист выступает, не перечесть. Так если бы просто выступал, но каждое его выступление сопровождается националистическими лозунгами в поддержку бандеровского режима и порциями грязи в сторону РФ. Публика уже устала от его пропаганды. Билеты на концерты в Европе продаются с трудом, а другие страны начали просто отменять выступления. Так два концерта в Астане и Алма-Ате не провели из-за якобы из-за технических работ.

Арабские эмираты пошли другим путем — они дали провести выступления в стране, а после оштрафовали артиста на 100 тысяч дирхам (почти 2,4 млн рублей) за антироссийских репризы. После такого хода Максим Галкин* сам отказался от концертов в ОАЭ.

15 января этого года появилась информация, что и в Таиланде отменили концерты Максима Галкина*. В планах юмориста были выступления в Паттайе и на Пхукете 24 и 25 января. Концерт в Южной Паттайе должен был состояться в пятизвёздочном отеле Royal Cliff. Второе мероприятие с участием артиста намечалось на Пхукете, в отеле Royal Phuket City Hotel. Однако позже СМИ Таиланда сообщили, что оба мероприятия отменены. Предполагаемой причиной отказа также являются политические высказывания юмориста со сцены.

Андрея Макаревича* забыли лишить звания «народного»


Андрей Макаревич* (Фото: соцсети)

Музыкант Андрей Макаревич* был в числе тех, кто не смог промолчать и не критиковать страну, в которой он десятилетиями наживал состояние. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан «мудачьём». 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов. Какое-то время Макаревич* продолжал давать интервью и критически высказываться о России, но в 2023-м году стал спокойнее.

Сейчас артист дает редкие концерты в Европе, как сольно, так и в составе группы «Машина времени». Но о большом количестве поклонников за рубежом говорить не приходится. Сейчас певец учит иврит, только знания применять почти негде, Израиль переполнен релокантами.

Спустя долгое время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заметил, что Макаревича* не лишили звания народного артиста РФ и он до сих пор получает пенсию с надбавкой. А это около 60 тыс. рублей в месяц за счет граждан и страны, презираемой артистом. Общественность активно поддержала инициативу Бородина.

Читайте также:

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

«Крысы продажные»: слухи о разводе, попытка воевать за ВСУ и гнев украинцев, как сейчас живут Потап и Настя Каменских

«Сидеть с никчемной мамой»: Наталья Бочкарева высмеяла женщин, посвятивших себя детям

* Признан иноагентом в РФ
#приговор
#россия
#радио 1
#деньги
#евро
#дело
#космос
#израиль
#певец
#концерт
#уголовное дело
#соцсети
#журналист
#пушкин
#театр
#розыск
#недвижимость
#фото
#сми
#космонавт
#музыкант
#страны
#глаза
#мероприятия
#язык
#коттедж
#мужчины
#билеты
#актриса
#интервью
#стихи
#счёт
#информация
#артист
#сво
#всу
#ракеты
#рф
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой
Super: мужа Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой
27 января 2025, 19:13

Анастасия Уколова (Фото: соцсети)

Супруга актрисы Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой. Личность мужчины, которого тщательно скрывала селебрити, раскрыли журналисты издания Super.
Известно, что ему 31 год и он является адвокатом в одной из юридических фирм. Знакома пара была долгие годы, когда Уколовой было 13 лет, а встретились молодые люди в Пятигорске. Для обоих это уже не первый брак.

Уколова вновь стала популярной осенью прошлого года, поэтому фанаты захотели знать больше про ее личную жизнь. Девушка скрывала мужа на всех общих снимках.

Свадьбу Горовой и Уколова сыграли летом 2022 года, а в сентябре на свет появился мальчик Егор. Родители Юрия Горового занимаются бизнесом, а именно, разводят породистых котов и собак.

Ранее сообщалось, чем в настоящее время занят певец Оскар.

Читайте также:

Агата Муцениеце увлеклась биатлоном

Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский

Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#актриса
#театр
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате