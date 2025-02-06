«Спасибо за счастье»: молодая жена Эрнста публично обратилась к нему по особому поводу

Константин Эрнст и Софья Заика (фото: Инстаграм* @sofyapavlovna)
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сегодня празднует день рождения. В своё 65-летие медиаменеджер получил в соцсетях трогательное признание в любви от молодой жены Софьи.
В юности Эрнст мечтал связать свою судьбу с кинематографом, однако родители были против. Они переживали, что их сын останется без «серьёзного» образования. Однако после окончания школы Константин поступил в ЛГУ на биолого-почвенный факультет и даже окончил аспирантуру, защитив диссертацию по генной инженерии.
Эрнст рассказывал, что в тот момент прекрасно представлял себе дальнейшую жизнь. Он понимал, что к 35 годам станет директором института. И эта предсказуемость его сильно ужаснула.
Тогда он понял, что хочет попасть на телевидение. Его первым опытом стали съёмки программы «Взгляд», где он выступал режиссёром, сценаристом и даже интервьюером.
В личной жизни Константина тоже всё прекрасно. В 2017 году он женился на молодой актрисе Софье Заике, которая родила ему троих детей: дочек Эврику и Киру и сына льва.
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*запрещён в РФ
Эрнст рассказывал, что в тот момент прекрасно представлял себе дальнейшую жизнь. Он понимал, что к 35 годам станет директором института. И эта предсказуемость его сильно ужаснула.
Тогда он понял, что хочет попасть на телевидение. Его первым опытом стали съёмки программы «Взгляд», где он выступал режиссёром, сценаристом и даже интервьюером.
«Я зашёл на ТВ по пути. И затянуло, как в воронку. Вы же помните то время: появился «Взгляд», и на телевидении завихрилась такая энергия, такой оттуда попёр драйв, что страшно захотелось во всём этом участвовать», – рассказывал Эрнст.После этого он стал успешным продюсером и медиамагнатом.
В личной жизни Константина тоже всё прекрасно. В 2017 году он женился на молодой актрисе Софье Заике, которая родила ему троих детей: дочек Эврику и Киру и сына льва.
«Спасибо за счастье быть женой Эрнста», – написала в день рождения мужа Софья.Актриса младше своего супруга на 28 лет. До брака с ней Эрнст состоял в отношениях с театральным критиком анной Силюнас, родившей ему дочь Александру, и с продюсером Ларисой Синельщиковой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова