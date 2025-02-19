Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину

Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.