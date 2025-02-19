Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину

Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Участие в шоу «Большое переселение» сподвигло Джигана и Оксану Самойлову обзавестись козой. Любовь к животным поддерживают и их дети. Накануне дня рождения маленький Давид неожиданно попросил подарить ему корову.
Самойлова любит баловать детей, а их дни рождения всегда превращает в грандиозное торжество. В честь пятилетия Давида свой дом они превратили в целую саванну: мальчика развлекали аниматоры в костюмах диких животных, а декорации представляли африканские виды.

Оксана заранее позаботилась о подарке. Выяснилось, что ещё два месяца назад Давид неожиданно попросил у родителей корову из деревни. Оксана удивилась такому выбору, но пообещала подарить животное сыну. Правда было выставлено одно главное условие – мальчик должен самостоятельно заниматься уборкой за животным.

В день рождения сына Оксана и Джиган действительно привели корову. Мальчик был очень рад такому необычному подарку, однако мама вовремя напомнила ему об условии.

«Давид, ты мечтал о ней? У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал будешь убирать какашки. Сейчас она накакает и у тебя будет весь день развлечение», – смеясь заявила Самойлова.
В ответ мальчик, недолго думая, заявил, что передумал.

Поклонников семьи очень повеселила такая реакция именинника. Пользователи соцсетей написали, что ребёнок явно не ожидал, что его идея будет поддержана, и призвали быть аккуратнее в своих желаниях, если мама готова на любой кипиш.

Несмотря на такую реакцию Давида, семья вполне может оставить корову во дворе. Супруги вдохновились деревенской жизнью во время съёмок шоу «Большое переселение». Сначала у них появилась коза по кличке Мими, затем в доме поселились кролики, канарейка, ящерица и собака. Также в саду живут курицы. Самойлова признавалась, что любит заниматься инкубацией яиц. В планах у Джигана и Оксаны вывести страуса.

Читайте также:

Четырёхлетнего сына Джигана и Оксаны Самойловой госпитализировали: что произошло с ребёнком?

Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод

«Денег нет, давайте так уйдём!»: Оксана Самойлова разыграла младших детей в магазине
#животное
#ребёнок
#семья
#дом
#день рождения
#супруги
#мальчик
#коровы
.
«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни
Актриса Женя Малахова со слезами рассказала о смерти мачехи и других тяготах жизни
20 февраля 2025, 05:54

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.
В личном блоге 36-летняя актриса призналась, что потеряла очень близкого человека — мачеху, ставшую ей второй мамой. Трагедия случилась, когда женщина ждала второго ребенка. Женя не позволяла себе плакать, боялась, что горе скажется на малыше.

«Я устала, устала быть сильной. Всегда так кажется, что ты такой весь успешный, все у тебя классно, а на самом деле ты такой же, как и все, и у всех бывают проблемы. А мне всегда так неудобно показывать, что у меня тоже что-то бывает…», — рассказала Малахова.
По ее словам актрисы, окружающие воспринимают ее как успешную и сильную женщину, которая всегда помогает другим. Но в сложные моменты рядом не оказалось никого, кто бы понял, что поддержка нужна и ей.

Женя Малахова (Фото: скриншот видео Instagram* @malahovajenya)

Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.

«Директ разрывается от ваших историй… Я рада, что кто-то увидел в этом видео себя. Вместе мы поймём, что не одиноки… Мне стало легче», — подписала актриса в посте, видя реакцию людей на откровения.

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)

Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.

«Мне очень повезло с мужем, он поддерживает меня во всем. Даже тогда, когда я в себя не верю, — он верит. Но есть мужчины, которые не выносят того, что женщина может быть интереснее, красивее, успешнее. Они считают, что без них женщина ничего не добьется!», — поделилась опытом она.
Бывшая солистка группы Reflex добавила, что очень благодарна тем людям, которые поддерживали ее в личной жизни, либо же на пути к карьере. С ее точки зрения мужчина, который вечно одергивает женщину — жалкий и неуверенный в себе. Ведь настоящий партнер будет рад, что его любимая сияет.

Читайте также:

«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»

Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»

«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#трагедия
#женщина
#жизнь
#мать
#певица
#актриса
#поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»
Блогер Печерская с советами не спать с «бедными» мужчинами вышла в «Пусть Говорят»
20 февраля 2025, 04:17

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.

Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)

Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».

Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)

19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.

Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.

Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)

Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.

«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.
В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.

Читайте также:

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выставил на аукцион «скандальные джинсы»

53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе

Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#секс
#советы
#бизнесмен
#компании
#шоу
#мужчина
#отношения
#youtube
#instagram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»
19 февраля 2025, 23:03

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)

Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».

«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.
Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.

Читайте также:

Российский актёр Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для Cosmopoliten

«К счастью, обошлось!»: Юра Борисов отреагировал на неполучение им кинопремии BAFTA

Триумф «Аноры» и Деми Мур в платье-субстанции: Звезды блистают на красных дорожках
#фильм
#премия оскар
#работа
#актёр
#картины
#звёзды
#актриса
#сценарий
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»
19 февраля 2025, 22:50

Дмитрий Маликов (фото: Telegram @dmitry_malikov_official)

Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска новой песни.
Музыкант отметил, что в своих музыкальных экспериментах всегда чётко соблюдает границы дозволенного и не позволяет себе ничего лишнего.

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием. Проложить мостик между поколениями – это тоже работа, и я этим занимаюсь в разных проектах уже не первый год. Я всегда любил новое. Очень не хочу стагнации. Я не боюсь изменений, ведь именно в них и кроется будущее», – заявил Маликов.
Напомним, что на днях Маликов выпустил новую песню под названием «Веном бой». Хит покорил ТикТок, под новый трек певца снимают тысячи видео. Как следует из названия, вдохновлялся Маликов хитом, получившим мировую известность – «Сигма бой».

Читайте также:

Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец

Бывший муж бандит и сама не промах: как Елена Изаксон жила до свадьбы с Дмитрием Маликовым

Заподозренная в пластике дочь Дмитрия Маликова пожаловалась на щёки не той формы
#работа
#видео
#будущее
#музыкант
#песня
#молодёжь
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Таю, когда вижу этого человека»: Ярослав Могильников откровенно рассказал о личной жизни после расставания с Анной Пересильд
19 февраля 2025, 22:28

Ярослав Могильников (фото: Telegram @yage_mudriy)

17-летний актёр Ярослав Могильников, получивший популярность после выхода сериала «Слово пацана», намекнул на новые отношения после расставания с Анной Пересильд.
«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой… очень таю, когда вижу этого человека», – поделился актёр.

Ярослав также подчеркнул, что считает себя романтиком и всегда устраивает своей половинке сюрпризы.

Напомним, что бывшая девушка Могильникова и его коллега по съёмкам сериала, 15-летняя актриса Анна Пересильд, ранее рассказала, что тяжело пережила разрыв, но сейчас она чувствует себя прекрасно. К слову, поклонники уже заподозрили, что в личной жизни актрисы происходят перемены к лучшему. В последнее время её часто видят с 19-летним певцом Ваней Дмитриенко. Они даже вместе отправились на отдых в Турцию.

Ни Анна, ни Ваня не комментируют эти слухи, однако оставляют сердечки под постами друг друга в соцсетях.

Читайте также:

Анна Пересильд подогрела слухи о романе с Ваней Дмитриенко – пару заметили на отдыхе в Турции

Конфликт с Буруновым, создание нового проекта и сложности со «Словом пацана»: Жоре Крыжновникову 46 лет

Исполнитель роли насильника Колика в «Слове пацана» Лев Черепанов скоро станет отцом
#актёр
#актриса
#девушка
#отношения
#любовь
#сериал
Следите за нашими новостями
в удобном формате