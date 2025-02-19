Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)
Участие в шоу «Большое переселение» сподвигло Джигана и Оксану Самойлову обзавестись козой. Любовь к животным поддерживают и их дети. Накануне дня рождения маленький Давид неожиданно попросил подарить ему корову.
Самойлова любит баловать детей, а их дни рождения всегда превращает в грандиозное торжество. В честь пятилетия Давида свой дом они превратили в целую саванну: мальчика развлекали аниматоры в костюмах диких животных, а декорации представляли африканские виды.
Оксана заранее позаботилась о подарке. Выяснилось, что ещё два месяца назад Давид неожиданно попросил у родителей корову из деревни. Оксана удивилась такому выбору, но пообещала подарить животное сыну. Правда было выставлено одно главное условие – мальчик должен самостоятельно заниматься уборкой за животным.
В день рождения сына Оксана и Джиган действительно привели корову. Мальчик был очень рад такому необычному подарку, однако мама вовремя напомнила ему об условии.
Поклонников семьи очень повеселила такая реакция именинника. Пользователи соцсетей написали, что ребёнок явно не ожидал, что его идея будет поддержана, и призвали быть аккуратнее в своих желаниях, если мама готова на любой кипиш.
Несмотря на такую реакцию Давида, семья вполне может оставить корову во дворе. Супруги вдохновились деревенской жизнью во время съёмок шоу «Большое переселение». Сначала у них появилась коза по кличке Мими, затем в доме поселились кролики, канарейка, ящерица и собака. Также в саду живут курицы. Самойлова признавалась, что любит заниматься инкубацией яиц. В планах у Джигана и Оксаны вывести страуса.
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Оксана заранее позаботилась о подарке. Выяснилось, что ещё два месяца назад Давид неожиданно попросил у родителей корову из деревни. Оксана удивилась такому выбору, но пообещала подарить животное сыну. Правда было выставлено одно главное условие – мальчик должен самостоятельно заниматься уборкой за животным.
В день рождения сына Оксана и Джиган действительно привели корову. Мальчик был очень рад такому необычному подарку, однако мама вовремя напомнила ему об условии.
«Давид, ты мечтал о ней? У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал будешь убирать какашки. Сейчас она накакает и у тебя будет весь день развлечение», – смеясь заявила Самойлова.В ответ мальчик, недолго думая, заявил, что передумал.
Поклонников семьи очень повеселила такая реакция именинника. Пользователи соцсетей написали, что ребёнок явно не ожидал, что его идея будет поддержана, и призвали быть аккуратнее в своих желаниях, если мама готова на любой кипиш.
Несмотря на такую реакцию Давида, семья вполне может оставить корову во дворе. Супруги вдохновились деревенской жизнью во время съёмок шоу «Большое переселение». Сначала у них появилась коза по кличке Мими, затем в доме поселились кролики, канарейка, ящерица и собака. Также в саду живут курицы. Самойлова признавалась, что любит заниматься инкубацией яиц. В планах у Джигана и Оксаны вывести страуса.
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Анастасия Чинкова