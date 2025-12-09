Достижения.рф

«Домик для Барби» так и не пришёл: Юлианна Караулова вспомнила свои самые заветные желания

Юлианна Караулова раскрыла несбывшуюся новогоднюю мечту детства
Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Юлианна Караулова откровенно рассказала, что её главное детское новогоднее желание так и осталось нереализованным.



Звезда призналась, что много лет подряд мечтала об одном и том же подарке, но он так и не появился под ёлкой.

«Я хотела домик для Барби. Я так его хотела много лет подряд. Но нет», — цитирует певицу ТВ Mail.
С возрастом её отношение к празднику изменилось: теперь артистка ждёт от Нового года не подарков, а ярких эмоций и новых впечатлений. Караулова также отметила, что делает покупки для близких заранее и предпочитает онлайн-шопинг, чтобы избежать праздничной суеты и толп в магазинах.
