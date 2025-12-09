«Домик для Барби» так и не пришёл: Юлианна Караулова вспомнила свои самые заветные желания

09 декабря 2025, 17:43

Юлианна Караулова раскрыла несбывшуюся новогоднюю мечту детства

Юлианна Караулова (Фото: Instagram* / @yulianna_karaulova)

Юлианна Караулова откровенно рассказала, что её главное детское новогоднее желание так и осталось нереализованным.





Звезда призналась, что много лет подряд мечтала об одном и том же подарке, но он так и не появился под ёлкой.





«Я хотела домик для Барби. Я так его хотела много лет подряд. Но нет», — цитирует певицу ТВ Mail.