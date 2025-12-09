«Домик для Барби» так и не пришёл: Юлианна Караулова вспомнила свои самые заветные желания
Юлианна Караулова откровенно рассказала, что её главное детское новогоднее желание так и осталось нереализованным.
Звезда призналась, что много лет подряд мечтала об одном и том же подарке, но он так и не появился под ёлкой.
«Я хотела домик для Барби. Я так его хотела много лет подряд. Но нет», — цитирует певицу ТВ Mail.С возрастом её отношение к празднику изменилось: теперь артистка ждёт от Нового года не подарков, а ярких эмоций и новых впечатлений. Караулова также отметила, что делает покупки для близких заранее и предпочитает онлайн-шопинг, чтобы избежать праздничной суеты и толп в магазинах.