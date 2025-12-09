Юрий Лоза раскрыл, что ждёт Клаву Коку после ухода из Black Star

09 декабря 2025, 17:30

Юрий Лоза усомнился в вокальных данных и перспективах Клавы Коки на сольном пути

Клавдия Высокова (Фото: Telegram @klavacoca)

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) покинула лейбл Black Star, основателем которого является рэпер Тимати. Теперь артистка планирует самостоятельно строить музыкальную карьеру. Однако некоторые коллеги по шоу-бизнесу скептически оценивают её перспективы.





Так, певец Юрий Лоза в комментарии для Общественной Службы Новостей заявил, что после ухода с лейбла у девушки не останется покровителей для продвижения музыки.

«Любой артист, а особенно тот, который не умеет петь, не имеет сильной музыкальной базы, покидая крупные проекты, всегда остаётся без денег, контрактов и зрителей. Боюсь, что в случае с Клавой Кокой мы можем ожидать именно такого расклада», — предположил певец.



