Домогательства режиссера и соблазнение сына подруги: громкие скандалы единственной дочери Валентины Талызиной Ксении Хаировой

Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)
29 марта российская актриса театра и кино Ксения Хаирова отметила свой 56-й день рождения. Представительница актерской династии долгое время жила в тени своей матери, народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной, и только поменяв фамилию начала обретать популярность. Подробнее о творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Ксения Хаирова и Валентина Талызина (Фото: Instagram*@hairovakseniya)
Ксения Хаирова появилась на свет 29 марта 1969 года в городе Москва. Её родителями были известная актриса Валентина Талызина и художник Леонид Непомнящий. Родители Ксении были молоды и сильно увлечены построением карьеры. Воспитанием девочки буквально с рождения занималась бабушка Анастасия Трифоновна.
Когда малышке исполнилась четыре года, родители развелись, и Валентина Талызина начала работать еще больше. Отец проводил с дочерью выходные, посещая вместе с ней выставки и музеи. Он надеялся, что дочь продолжит его дело и станет художником. Однако этого не случилось, и дочка пошла по стопам матери и поступила в ГИТИС. Стоит сказать, что оба родителя отговаривали Ксению от театрального, но она поступила по-своему.
На пути к популярности
Ксения Хаирова получила диплом ГИТИСа, где училась на курсе у Е. Н. Лазарева, в 1990 году. Время для начала карьеры было не самое подходящее. Кино почти не снимали, а в театр новых актеров не брали, потому как и старым платить было не чем.
Дебют актрисы в кино случился сразу после получения диплома в фильме «Николай Вавилов». Роль была малозначительной, но подарила актрисе опыт работы на съёмочной площадке.
В 1993 году актриса начала работать в Центральном академическом театре Российской армии. В начале своей театральной карьеры Хаирова исполнила роль Электры в спектакле «Орестея», поставленном немецким режиссёром Петером Штайном.
Сейчас в фильмографии актрисы порядка 40 работ, большая часть из которых второстепенные роли.
Личная жизнь
Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)
Ксения Хаирова всегда отличалась яркой внешностью и притягивала к себе мужские взгляды. Первым супругом актрисы стал родной брат баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, выпускник МАТИ Эльдар Урманчеев. Отношения в молодой семье были наполнены любовью и пониманием до момента, пока супруг не решил эмигрировать в Америку. Ксения решила остаться на родине, и брак распался.
Второй большой любовью артистки стал коллега по цеху Александр. Ксения была на шестом месяце беременности, когда возлюбленный ушел от нее к стриптизерше.
«Я буквально вышвырнула его из своей жизни. Он со свистом летел. Я рожала сама, ребёнка записала на себя, и он никакого отношения к моей дочери не имеет», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».
Вторым законным супругом Ксении стал экономист Александр Хаиров. Она решила изменить свою фамилию и взяла фамилию мужа, под которой и прославилась. Они прожили в браке восемь лет, но их отношения разрушились из-за ревности Александра. Муж хотел жену-домохозяйку, а жена-актриса не могла себе позволить все время проводить в семье. Когда остро стал выбор между мужем и профессией, Ксения выбрала последнее.
Следующим избранником Хаировой стал мужчина по имени Юрий. Спустя несколько лет совместной жизни стало ясно, что Юрий — человек, не сумевший добиться успеха в жизни, полный зависти и неспособный радоваться достижениям своей супруги. На этом отношения актрисы и певца закончились.
После четвертых несложившихся отношений артистка стала тщательно скрывать личную жизнь.
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Скандалы с участием артистки
Ксения Хаирова (Фото: скриншот ток-шоу «На самом деле» Первый канал)
В последние годы Ксения Хаирова все чаще появляется на ток-шоу. В 2021 году актриса в передаче «Звезды сошлись» рассказала о том, что в начале своей карьеры она столкнулась с домогательствами со стороны режиссёра. Бывший муж актрисы Натальи Гундаревой Леонид Хейфец хотел женского внимания от Хаировой, но она ему отказала.
«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», — вспоминала на передаче Ксения.В том же году разразился еще один скандал актрисы с бывшей подругой Мариной Ефимовой. Когда-то женщина увела у Хаировой мужчину, а актриса решила отомстить, соблазнив ее сына. 26-летний Александр решил жениться на Ксении, о чем сообщил матери.
«Я понимала, что мальчик мной увлекся. Мне было это приятно, потому что он очень напоминал Александра-старшего. У меня всплыли юношеские ностальгические воспоминания», — призналась актриса на ток-шоу «На самом деле».
Однако мать Александра не одобрила выбор своего сына и обратилась на ТВ. В итоге на шоу Ксения заявила, что её поклонник слишком торопит события, и пока ещё рано говорить о чём-то серьёзном. Между ними пока были лишь лёгкие романтические отношения.
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