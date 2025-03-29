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Домогательства режиссера и соблазнение сына подруги: громкие скандалы единственной дочери Валентины Талызиной Ксении Хаировой

Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

29 марта российская актриса театра и кино Ксения Хаирова отметила свой 56-й день рождения. Представительница актерской династии долгое время жила в тени своей матери, народной артистки РСФСР Валентины Илларионовны Талызиной, и только поменяв фамилию начала обретать популярность. Подробнее о творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ксения Хаирова и Валентина Талызина (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова появилась на свет 29 марта 1969 года в городе Москва. Её родителями были известная актриса Валентина Талызина и художник Леонид Непомнящий. Родители Ксении были молоды и сильно увлечены построением карьеры. Воспитанием девочки буквально с рождения занималась бабушка Анастасия Трифоновна.

Когда малышке исполнилась четыре года, родители развелись, и Валентина Талызина начала работать еще больше. Отец проводил с дочерью выходные, посещая вместе с ней выставки и музеи. Он надеялся, что дочь продолжит его дело и станет художником. Однако этого не случилось, и дочка пошла по стопам матери и поступила в ГИТИС. Стоит сказать, что оба родителя отговаривали Ксению от театрального, но она поступила по-своему.

На пути к популярности


Ксения Хаирова получила диплом ГИТИСа, где училась на курсе у Е. Н. Лазарева, в 1990 году. Время для начала карьеры было не самое подходящее. Кино почти не снимали, а в театр новых актеров не брали, потому как и старым платить было не чем.

Дебют актрисы в кино случился сразу после получения диплома в фильме «Николай Вавилов». Роль была малозначительной, но подарила актрисе опыт работы на съёмочной площадке.

В 1993 году актриса начала работать в Центральном академическом театре Российской армии. В начале своей театральной карьеры Хаирова исполнила роль Электры в спектакле «Орестея», поставленном немецким режиссёром Петером Штайном.

Сейчас в фильмографии актрисы порядка 40 работ, большая часть из которых второстепенные роли.

Личная жизнь


Ксения Хаирова (Фото: Instagram*@hairovakseniya)

Ксения Хаирова всегда отличалась яркой внешностью и притягивала к себе мужские взгляды. Первым супругом актрисы стал родной брат баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, выпускник МАТИ Эльдар Урманчеев. Отношения в молодой семье были наполнены любовью и пониманием до момента, пока супруг не решил эмигрировать в Америку. Ксения решила остаться на родине, и брак распался.

Второй большой любовью артистки стал коллега по цеху Александр. Ксения была на шестом месяце беременности, когда возлюбленный ушел от нее к стриптизерше.

«Я буквально вышвырнула его из своей жизни. Он со свистом летел. Я рожала сама, ребёнка записала на себя, и он никакого отношения к моей дочери не имеет», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».

Вторым законным супругом Ксении стал экономист Александр Хаиров. Она решила изменить свою фамилию и взяла фамилию мужа, под которой и прославилась. Они прожили в браке восемь лет, но их отношения разрушились из-за ревности Александра. Муж хотел жену-домохозяйку, а жена-актриса не могла себе позволить все время проводить в семье. Когда остро стал выбор между мужем и профессией, Ксения выбрала последнее.

Следующим избранником Хаировой стал мужчина по имени Юрий. Спустя несколько лет совместной жизни стало ясно, что Юрий — человек, не сумевший добиться успеха в жизни, полный зависти и неспособный радоваться достижениям своей супруги. На этом отношения актрисы и певца закончились.

После четвертых несложившихся отношений артистка стала тщательно скрывать личную жизнь.

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Скандалы с участием артистки


Ксения Хаирова (Фото: скриншот ток-шоу «На самом деле» Первый канал)

В последние годы Ксения Хаирова все чаще появляется на ток-шоу. В 2021 году актриса в передаче «Звезды сошлись» рассказала о том, что в начале своей карьеры она столкнулась с домогательствами со стороны режиссёра. Бывший муж актрисы Натальи Гундаревой Леонид Хейфец хотел женского внимания от Хаировой, но она ему отказала.

«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», — вспоминала на передаче Ксения.
В том же году разразился еще один скандал актрисы с бывшей подругой Мариной Ефимовой. Когда-то женщина увела у Хаировой мужчину, а актриса решила отомстить, соблазнив ее сына. 26-летний Александр решил жениться на Ксении, о чем сообщил матери.

«Я понимала, что мальчик мной увлекся. Мне было это приятно, потому что он очень напоминал Александра-старшего. У меня всплыли юношеские ностальгические воспоминания», — призналась актриса на ток-шоу «На самом деле».

Однако мать Александра не одобрила выбор своего сына и обратилась на ТВ. В итоге на шоу Ксения заявила, что её поклонник слишком торопит события, и пока ещё рано говорить о чём-то серьёзном. Между ними пока были лишь лёгкие романтические отношения.

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«Перед глазами было лицо Никиты Сергеевича»: Стас Старовойтов рассказал о поцелуе с Надеждой Михалковой в продолжении «Бати»
Стас Старовойтов рассказал о постельных сценах с Надеждой Михалковой в «Бате»
29 марта 2025, 17:45

Стас Старовойтов (фото: ВКонтакте @starovoytovstandup)

В начале апреля на большие экраны выходит фильм «Батя 2. Дед». Актёры уже вовсю радуют поклонников откровениями о съёмках.
Одну из главных ролей сыграл стендап-комик Стас Старовойтов. Ему пришлось целоваться в кадре с Надеждой Михалковой и даже лечь с ней в одну постель, от чего он, к слову, не получил никакого удовольствия. А всему виной знаменитый отец-режиссёр коллеги.

«У нас ещё в первой части фильма была постельная сцена с Надей. Это был ад! Просто ад! Я ничего не мог с собой поделать, у меня всё время перед глазами было лицо её отца, Никиты Сергеевича. В общем, постельные сцены и поцелуи – достаточно стрессовое мероприятие», – поделился эмоциями актёр в выпуске «Шоу Воли».
Напомним, что продолжение фильма, полюбившегося многим зрителям, выйдет в кинотеатрах с 3 апреля. Главные роли в картине исполнили Владимир Вдовиченков, Евгений Цыганов, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и другие звезды российского кинематографа.

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#михалков
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«Любит Россию и не поддерживает Зеленского»: Юрий Куклачёв высказался о патриотизме Аллы Пугачёвой
Юрий Куклачёв назвал Аллу Пугачёву патриотом России
29 марта 2025, 17:08

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Юрий Куклачёв вступился за Аллу Пугачёву, которую хотят лишить всех почётных званий. Народный артист РСФСР убеждён, что Россия по-прежнему дорога певице, которая когда-нибудь обязательно сюда вернётся.
«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева – настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живёт с мыслями о том, что у неё остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые её просто любят. Алла Борисовна не поддерживает нацистский режим Зеленского», – заявил дрессировщик в беседе с «КП-Петербург».
Куклачёв заявил, что шумиха вокруг Примадонны раздута беспрецедентно, однако через некоторое время всё должно улечься.

Артист напомнил, что Пугачёва является народной артисткой России, и выразил надежду, что совсем скоро певица вернётся на Родину.

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*запрещён в РФ
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#артист
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#алла пугачёва
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Ида Галич похвасталась кубиками пресса на пятом месяце беременности – фото
Блогер Ида Галич похвасталась кубиками пресса на пятом месяце беременности
29 марта 2025, 16:51

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич продолжает хвастаться роскошной фигурой. Сейчас блогер отдыхает в Дубае, где не забывает о спорте.
«Даже в отпуске стараюсь вспоминать о спорте. Беременная йога или пилатес помогают мне и моей спине не сложиться от такой тяжести. Ведь живот у меня правда уже внушительный», – написала Галич в личном блоге в Telegram.
Также блогер рассказала об ограничениях в питании. Уже 29 дней она не ест десерты и фастфуд. Строгой диеты Галич решила придерживаться, что не повторить опыт первой беременности, когда она поправилась на 28 килограммов.

Однако в первом триместре Галич всё-таки пристрастилась к высокоуглеводной пище, из-за которой плохо себя чувствовала. Тогда она решила соблюдать аскезу, которая включает ежедневные занятия спортом, исключение сладкого и фастфуда и обязательное чтение. Результат налицо: Иде удаётся сохранить пресс даже в её положении.

Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)

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Беременная Ида Галич отложила свадьбу

*запрещён в РФ
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#диета
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Год добивалась Моргенштерна*, но осталась ни с чем: как живет Дилара Зинатуллина и почему рассталась с Бустером
29 марта 2025, 16:16

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

29 марта 2025 года известная уфимка Дилара Зинатуллина отмечает 25-летие. Она приобрела популярность благодаря отношениям с рэпером Моргенштерном*, но даже после их развода продолжает оставаться в центре внимания. Дилара всегда выделялась экстравагантностью и харизмой, что помогло ей выстроить успешную карьеру. Каким был её путь от обычной уфимской школьницы до медийной личности, расскажет «Радио 1».

Детство и юность Дилары Зиннатулиной


Дилара Зинатуллина родилась 29 марта 2000 года в Уфе. Позже в семье появилась младшая сестра Мария.

В детстве Дилара была послушной, училась на одни пятёрки и отличалась усердием. Но в старших классах приоритеты сменились — её больше увлекали тусовки, новые знакомства и дискотеки. Учёба отошла на второй план, что сильно отразилось на её результатах: когда-то бывшая отличница с трудом сдала ЕГЭ.

После школы девушка мечтала стать моделью, но её рост (164 см) оказался недостаточным для карьеры на подиуме. Родители настояли на поступлении в университет, и девушка, не имея особого желания, последовала их совету.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Карьера Дилары Зинатуллиной


Настоящая популярность пришла к Диларе после знакомства с рэпером Моргенштерном*. Она быстро монетизировала свою известность в социальных сетях: совместные фото с музыкантом привлекали внимание миллионов подписчиков.

Чтобы удержать интерес аудитории, Дилара стала активно вести блог. На сегодняшний день на Instagram** девушки подписано более четырех миллионов человек.

Позже Дилара запустила собственный бьюти-бизнес — открыла салон красоты в Москве.

Личная жизнь Дилары Зинатуллиной


Отношения с Моргенштерном*


Судьбоносная встреча с Алишером Моргенштерном* произошла, когда Диларе было 17 лет. Они встретились случайно — девушка с подругой не смогла попасть в клуб и оказалась в компании, где был будущий рэпер.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Однако первое впечатление оказалось далёким от романтики. Моргенштерн* был пьян и даже не запомнил их знакомства, да и Дилару молодой человек совсем не впечатлил. Но спустя время девушка все же решила покорить сердце харизматичного парня. Это оказалось не так просто — Алишер* долгое время не отвечал взаимностью.

Только спустя год, когда девушка перестала добиваться его расположения, Моргенштерн* вдруг обратил на неё внимание. Они стали встречаться, некоторое время жили вместе, но затем рэпер заявил, что не готов к серьёзным отношениям и они расстались.

Свадьба Дилары и Моргенштерна*


В 2020 году пара воссоединилась, и вскоре Алишер* осыпал любимую подарками — красным автомобилем и кейсом с 5 миллионами рублей. Позже он начал называть Дилару своей женой.

Однако предложение руки и сердца сделала именно девушка — и рэпер с радостью его принял. Их свадьба в августе 2021 года прошла в советском стиле: с пупсом на капоте, плакатами и традиционным выкупом невесты.

Однако семейная жизнь оказалась не такой радужной. Уже через полгода начались проблемы, и в феврале 2023-го пара официально развелась. Моргенштерн* признал, что не создан для брака, а Дилара заявила, что штамп в паспорте разрушил их отношения.

«За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении», — сказала девушка.

Дилара Зинатуллина (фото: Instagram** / @influesii)

Новые отношения и творческий путь


Дилара и Слава Бустер


После развода поклонники заподозрили Дилару в романе с блогером и стримером Славой Бустером (Вячеславом Леонтьевым). Долгое время она отрицала связь, но в начале 2024 года подтвердила, что они живут вместе и работают над совместными проектами.

Однако в январе 2025-го Слава объявил о разрыве. Он поблагодарил Дилару за «время и опыт». Ходили слухи, что причиной расставания стала измена со стороны девушки, но она подчеркнула, что предательства в их отношениях не было. Молодые люди остались в хороших отношениях.

«Не могу сказать, что что-то не поделили. Просто наскучила эта история», — заявил Бустер.

Помимо блогерства, Дилара попробовала себя в шоу-бизнесе: в 2024 году она снялась в проекте «Прятки», а в марте представила свой дебютный рэп-сингл «Типо». Этот шаг позволил ей заявить о себе не как о бывшей Моргенштерна*, а как о самостоятельной артистке.

Дилара Зинатуллина и Слава Бустер (фото: фото: Instagram** / @influesii)

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*Алишер Моргенштерн включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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#рэп
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Увела мужа у Бузовой и променяла карьеру модели на материнство: как Анастасии Костенко удалось приручить Тарасова
29 марта 2025, 16:13

Анастасия Костенко (Фото: Instagram*@kostenko.94)

Российская модель Анастасия Костенко больше известна публике как жена футболиста Дмитрия Тарасова. Юная красавица смогла очаровать спортсмена-ловеласа и стать ему замечательной женой и матерью четверых детей. О жизни ростовской красавицы читайте в материале «Радио 1».

Детство модели


Анастасия Костенко и Виктория Щербакова (Фото: Instagram*@kostenko.94)

Анастасия Костенко появилась на свет 29 марта 1994 года в городе Сальск Ростовской области. Мама девочки Виктория Щербакова работала психологом, а отец Ярослав Костенко имел небольшой бизнес. Когда малышке исполнилось пять, родители развелись, мама повторно вышла замуж, и в новой семье у Анастасии появились младшие две сестры и брат.

Костенко с детства была творческой девочкой, занималась танцами и играла на фортепиано. Кроме этого, она посещала модельную школу и активно участвовала в кастингах с 6 лет.

Окончив 9 классов, Костенко пошла учиться в Ставропольский колледж искусств на балетное отделение, а после перевелась в Ростовское хореографическое училище. Но её карьера в качестве танцовщицы не сложилась из-за травмы, полученной на одном из занятий. Тогда и было принято решение заниматься модельным бизнесом всерьез.

В 2012 году Костенко стала обладательницей двух престижных титулов — «Мисс очарование» и «Донская красавица». Через год девушка стала победительницей в конкурсе Miss All Nation, который проходил в Монголии.

Анастасия участвовала в проекте «Мисс Россия». Благодаря своей привлекательности и разнообразным способностям, Костенко была удостоена титула «Вторая вице-мисс» и получила право учиться в любом высшем учебном заведении России. В 2014 Анастасия приняла участие в конкурсе «Мисс Мира». До победы она не дошла, но заинтересовала многие популярные модельные агентства. В итоге Анастасия заключила договор с компанией LanYu и отправилась в Китай, чтобы приступить к работе.

По окончанию контракта девушка вернулась в Россию, начала активно вести соцсети и сотрудничать с отечественными компаниями.

Личная жизнь


Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram*@kostenko.94)

О личной жизни Костенко до встречи с Дмитрием Тарасовым мало что известно. Причиной тому может быть ее отсутствие или умение девушки ее хорошо скрывать. Стоит сказать, что и отношения с футболистом парой не афишировались, поскольку Тарасов был в браке с ведущей Ольгой Бузовой.

Когда журналисты засняли пару в столичном ресторане, разразился большой скандал, и Анастасию начали называть разлучницей. Тарасов, пытаясь защитить новую возлюбленную, в 2016 году поделился с журналистами своей личной жизнью с Бузовой и просил не винить Костенко в его уходе от телеведущей.

Многим на тот момент было непонятно, как можно было променять популярную Ольгу на малоизвестную модель. Ответ оказался на поверхности. Бузова часто говорила про семью и про желание быть хорошей матерью, но на самом деле для нее была на первом месте работа. Гастроли, светские вечера, репетиции, а муж дома в одиночестве.

Костенко оказалась полной противоположностью и с самого начала отношений окружила возлюбленного вниманием. Дома царил уют, созданный руками Анастасии, а на столе всегда ждала вкусная домашняя еда.

В 2017 году состоялось торжественное бракосочетание двух влюблённых. В 2018 году у них появилась дочь, которую они назвали Милана. В своих интервью Костенко часто говорила о том, что хотела бы иметь большую семью, ведь она сама выросла в многодетной семье.

В 2020 году Анастасия подарила футболисту вторую дочь Еву, а в 2021 и 2024 появились на свет сыновья Алексей и Ярослав. Анастасия стала примерной женой и замечательной мамой.

Костенко сейчас


Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов с детьми: Миланой, Евой, Алексеем и Ярославом (Фото: Instagram*@kostenko.94)

После завершения футбольной карьеры Тарасова Анастасия начала активнее заниматься блогом. На своих страницах в социальных сетях девушка делится секретами материнства, стройности и ухода за собой.

В то время как Костенко делала успехи в модельной карьере, она также училась на филологическом факультете в Университете дружбы народов. Она смогла поступить туда благодаря гранту, который получила на конкурсе красоты.

Анастасия получила высшее образование уже будучи матерью и женой. Следует отметить, что к тому моменту её блог стал популярным и начал приносить доход. Она начала писать на более разнообразные темы, а среди её фотографий появились семейные снимки.

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