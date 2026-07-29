Дональд Трамп обратился в Верховный суд по делу о клевете

29 июля 2026, 23:07

Трамп пытается оспорить решение о выплате более 83 млн долларов Кэрролл

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подал обращение в Верховный суд страны с просьбой отменить решение о выплате 83,3 миллиона долларов по делу о клевете в отношении писательницы и журналистки Элизабет Кэрролл.