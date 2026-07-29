Дональд Трамп обратился в Верховный суд по делу о клевете
Президент США Дональд Трамп подал обращение в Верховный суд страны с просьбой отменить решение о выплате 83,3 миллиона долларов по делу о клевете в отношении писательницы и журналистки Элизабет Кэрролл.
Как сообщает Reuters, защита Трампа просит пересмотреть решения нижестоящих судов, которые отказались применять к этому делу президентский иммунитет. По мнению адвокатов, суды допустили ошибку, не позволив использовать этот аргумент при рассмотрении иска.
Кроме того, отдельную апелляцию подало Министерство юстиции США. Ведомство считает, что в соответствии с федеральным законодательством ответчиком по делу должно выступать правительство США, а не лично Трамп.
Ранее Элизабет Кэрролл обвинила Дональда Трампа в сексуальном насилии, а позже подала иск о клевете после того, как он публично отверг ее заявления. По итогам разбирательства суд обязал Трампа выплатить журналистке компенсацию в размере 83,3 миллиона долларов.
Министерство юстиции также ранее инициировало проверку, чтобы установить, давала ли Кэрролл ложные показания в ходе судебного процесса.
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