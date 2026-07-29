Жена Петросяна рассказала, как из-за пешеходной зоны ей пришлось идти пешком до мероприятия

29 июля 2026, 23:03

Татьяна Брухунова пожаловалась на перекрытую улицу в Москве

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками неожиданными трудностями, с которыми столкнулась по дороге на развлекательное мероприятие.