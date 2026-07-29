Жена Петросяна рассказала, как из-за пешеходной зоны ей пришлось идти пешком до мероприятия
Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками неожиданными трудностями, с которыми столкнулась по дороге на развлекательное мероприятие.
Жена Евгения Петросяна рассказала, что сначала попала в пробку, а затем ей пришлось оставить автомобиль и продолжить путь пешком.
Причиной неудобств стало вечернее перекрытие одной из улиц, которую в определенное время делают пешеходной. По словам Брухуновой, из-за этого добраться до нужного места на машине оказалось невозможно.
Телеведущей пришлось пройти оставшийся путь пешком вместе с другими прохожими. Свой опыт она описала с иронией, отметив, что не ожидала столкнуться с такими сложностями.
История вызвала обсуждение среди пользователей Сети: одни посчитали ситуацию обычным городским неудобством, а другие обратили внимание на то, что подобные ограничения созданы именно для комфортных прогулок жителей и гостей города.
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