Достижения.рф

Жена Петросяна рассказала, как из-за пешеходной зоны ей пришлось идти пешком до мероприятия

Татьяна Брухунова пожаловалась на перекрытую улицу в Москве
Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* / @bruhunova)

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками неожиданными трудностями, с которыми столкнулась по дороге на развлекательное мероприятие.



Жена Евгения Петросяна рассказала, что сначала попала в пробку, а затем ей пришлось оставить автомобиль и продолжить путь пешком.

Причиной неудобств стало вечернее перекрытие одной из улиц, которую в определенное время делают пешеходной. По словам Брухуновой, из-за этого добраться до нужного места на машине оказалось невозможно.

Телеведущей пришлось пройти оставшийся путь пешком вместе с другими прохожими. Свой опыт она описала с иронией, отметив, что не ожидала столкнуться с такими сложностями.

История вызвала обсуждение среди пользователей Сети: одни посчитали ситуацию обычным городским неудобством, а другие обратили внимание на то, что подобные ограничения созданы именно для комфортных прогулок жителей и гостей города.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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