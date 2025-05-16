Экс-курильщицу Ксению Бородину возмутили любители сигарет в Стамбуле: «Просто тошнит!»

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)
Сейчас Ксения Бородина находится в Турции, где была уже много раз. Телеведущая обожает местную кухню, но негодует, когда в заведениях разрешают курить.
Звезда прилетела в Стамбул на примерку свадебного платья — Ксения готовится к бракосочетанию с блогером Николаем Сердюковым.
Бородину раздражает, что в заведениях Турции разрешают курить.
К слову, сама Ксения еще недавно тоже курила. Впервые она попробовала сигарету в школе. Ксения оставляла пагубную привычку во время вынашивания детей, но потом вновь к ней возвращалась. Три года назад экс-супруга Курбана Омарова бросила пагубную привычку, но прошлым летом опять пристрастилась к никотину. В апреле телезвезда заявила, что больше не курит, но обрела иную зависимость — неконтролируемый аппетит.
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Бородину раздражает, что в заведениях Турции разрешают курить.
«Как же это ужасно, когда люди курят сигары в заведениях! Просто тошнит! Я так рада, что у нас нельзя курить в заведениях. Иногда думаю: «Ой, сейчас бы сигареточку!» Зимой же не хочется выбегать на улицу. А потом думаю: «Как это круто, что нельзя». Особенно вонючие сигары. Ненавижу!», — выразила свое мнение телеведущая в соцсетях.
К слову, сама Ксения еще недавно тоже курила. Впервые она попробовала сигарету в школе. Ксения оставляла пагубную привычку во время вынашивания детей, но потом вновь к ней возвращалась. Три года назад экс-супруга Курбана Омарова бросила пагубную привычку, но прошлым летом опять пристрастилась к никотину. В апреле телезвезда заявила, что больше не курит, но обрела иную зависимость — неконтролируемый аппетит.
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Ольга Енгалычева