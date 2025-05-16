«Теперь, полная энергии»: Янина Студилина похвасталась фигурой в бикини на озере Комо

Янина Студилина (Фото: Телеграм @yanina_studilina)
Актриса Янина Студилина поделилась живописными кадрами из Италии и показала подтянутую фигуру в купальнике.
Звезда сериала «Ранетки» улетела в Италию вместе с восьмилетней наследницей. Янина и Анна увидели Милан и Флоренцию, а за день до возвращения в Россию приехали на озеро Комо. Актриса поделилась серией фотографий с пирса. Студилина распустила волосы и почти отказалась от косметики. Она появилась в белом бикини с черным узором на завязках.
Янина дополнила образ легкой муслиновой рубашкой. Знаменитость подчеркнула, что даже искупалась в прохладном озере.
Янина Студилина (Фото: Телеграм @yanina_studilina)
Студилина рассказал, что непродолжительный отдых с дочкой позитивно повлиял на нее. Она уточнила, что наполнилась энергией и теперь готова к работе.
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Янина дополнила образ легкой муслиновой рубашкой. Знаменитость подчеркнула, что даже искупалась в прохладном озере.
«Прямо перед самым нашим отъездом выглянуло солнце... и я решила искупаться в озере. Глубина Комо 410 метров. А прохладную и освежающую воду я очень люблю. Она обладает множеством полезных свойств: улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, снимает мышечное напряжение и возвращает энергию. Даже короткий контакт с прохладной водой способен подарить мгновенную бодрость и легкость», — призналась Янина в своем Телеграм-канале.
Янина Студилина (Фото: Телеграм @yanina_studilina)
Студилина рассказал, что непродолжительный отдых с дочкой позитивно повлиял на нее. Она уточнила, что наполнилась энергией и теперь готова к работе.
«Я поняла, насколько важно иногда сбегать от суеты повседневной жизни ради настоящих моментов вдохновения. Теперь, полная энергии и новых идей, готова приступить к реализации творческих проектов», — откровенничала артистка.
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